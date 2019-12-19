【Red Velvet．多圖】Irene新碟預告散發高貴氣質　聖誕首唱新歌

韓國女團Red Velvet將於本月23日推出改版專輯《The ReVe Festival: Finale》，近日SM娛樂陸續發放五位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri的預告照造勢，可見今次Red Velvet走迷幻和冷豔路線。昨晚（18/12）SM娛樂公布Irene的預告照片，Irene一向被視為Red Velvet的門面擔當，今次《The ReVe Festival: Finale》預告照中，Irene一如以往散發高貴氣質，一舉手一投足均迷倒ReVeluv（Red Velvet歌迷）。

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Red Velvet將於本月23日推出改版專輯《The ReVe Festival: Finale》。（Twitter/@RVsmtown）

SM娛樂公布Irene的預告照片，Irene一如以往散發高貴氣質，一舉手一投足均迷倒ReVeluv。（Twitter/@RVsmtown）

Irene@Red Velvet預告照一覽

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今日晚上，Red Velvet預計會公布最後一位成員Joy的照片。Red Velvet早前已在演唱會公開《The ReVe Festival: Finale》的部分收錄歌曲，並會於聖誕節當日（12月25日）首度表演主打歌《Psycho》，相信屆時又會引起韓國網民熱烈討論。

Red Velvet預計會於今晚公布最後一位成員Joy的照片。（Twitter/@RVsmtown）

Red Velvet 會於聖誕節當日首度表演主打歌《Psycho》。（Twitter/@RVsmtown）

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