FTIsland宋承炫明年退團單飛發展　李洪基等與FNC娛樂完成續約

今年3月，韓國樂隊FTIsland前成員崔鍾訓因涉及鄭俊英性醜聞，宣布永久退出組合和演藝圈，而今日（24日）FTIsland再次出現人事變動，結他手宋承炫與所屬公司FNC娛樂的合約將於本月31日到期，宋承炫決定不續約，離開FTIsland和FNC娛樂，日後專注發展演員事業，FNC娛樂發表聲明，希望Primadonna（FTIsland粉絲）和大眾支持和鼓勵再出發的宋承炫。

FTIsland今年初經歷崔鍾訓退團後，宋承炫（左二）亦決定單飛發展。（FTIsland Facebook）

FTIsland現時成員包括：

+ 4 + 3 + 2

宋承炫2009年1月加入FTIsland，代替退團作個人發展的吳元斌擔任結他手。除了參與FTIsland的音樂作品外，宋承炫亦有參演音樂劇、舞台劇、電影、網劇等，例如音樂劇《開膛手傑克》、《夏之雪》、《三劍客》等，宋承炫於2020年會以甚麼作品和大家見面，相信Primadonna十分期待。

宋承炫決定不續約，日後專注發展演員事業。（IG/@soow456）

此外，FTIsland另一位成員李在真將於明年1月21日入伍，當兵前將會舉行首次個人粉絲見面會，與Primadonna聚首一堂。李在真是FTIsland第二名入伍成員，目前還有崔敏煥尚未履行軍隊義務。除了宋承炫外，李洪基、李在真和崔敏煥均已續約，而FTIsland如何運作，則要留待三人退伍後再商討。