【最美表演】馬思純零對白獨角戲　演抑鬱症者睇到網友喊

現年31歲的內地女星馬思純，3年前因出演電影《七月與安生》與另一女主角周冬雨共同獲得金馬獎最佳女主角一獎，年紀輕輕就成為金馬影后演技備受肯定。然而近日她獲邀出演內地某平台的節目《最美表演》其中一個單元，拍攝一段3分55秒的短片名為《救》，全程零對白詮釋出抑鬱症者焦慮與不安的情緒，心境上的漸層變化演得非常到位，令大家睇得入迷瘋狂讚賞，果然金馬影后是名不虛傳的。

馬思純零對白出演。（影片截圖）

在是次《救》的表演中，馬思純似乎挑戰從演以來最高難度，事關因為該影片全程是零對白演出，只是靠她的情緒變化去表達抑鬱症者的焦慮情緒而已。在影片中她披頭散髮著，臉上不停抽搐雙眼無神，時而微笑時而哭泣顯得非常不安，繼而在她的幻想中四周不斷出現聲音指責她，令她的不安情緒更加升級，更產生自殺的傾向。在她準備跳樓之際其內心不斷掙扎過，想以死解決問題的她眼神盡現了無神狀態，在另一面力求生存的她不斷用力拉回想死的自己，馬思純臉上哭泣著的用力感讓大家見到她精湛的演技，到最後她成功救回自己，坐在天台上仰望天空的一幕非常感人，眼神不再無神似乎透出一絲希望，在眼神的表演部份她演得淋漓盡致。

馬思純的表演非常打動人心。（影片截圖）

她的眼神變化非常厲害。（影片截圖）

靠著肢體動作與表情變化，就詮釋出抑鬱症者的各種情緒起伏，馬思純的表演盡現另一個人物似的，在她身上難看見表演的痕跡，讓人相信她就是患有抑鬱症的。對於她的表演內地知名心理醫生彭熠亦大讚，表示被馬思純的表演感動了：「馬思純把抑鬱症患者那種內心的孤獨﹑掙扎和絕望都表現得淋漓盡致。」而不少網友都對她有讚無彈，大家在微博留言：「哭的我分不清東南西北」﹑「直擊我心臟」﹑「每一個細節演的好好啊」…絕對是演技派的美女演員。

馬思純的表演連心理醫生都大讚。（《最美表演》微博圖片）

對於抑鬱症的情緒表演，馬思純亦承認是有難度，更一度代入了人物角色，有一種不能自拔的感覺：「本身就比較敏感的吧！我覺得內心也相對於來說我們的心是既堅強又脆弱的狀態。所以我們能感受到的東西，我覺得其實是更細緻一些的。比如說我今天早上站在那個天台上面往下看，我就真的有一種，其實我會相信我會跳下去的那一刻。我這個人物是要跳下去的，那我現在在想甚麼？我不會去想馬思純在想甚麼，我會想這個人現在她就是不想活了，那怎麼辦？」她不知道自己的表演出來有何反應，但是至少她想將生命還是很美好的能量傳遞給大家，相信透過她的表演大家都收到正能量信息。