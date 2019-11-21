【大約在冬季】馬思純由年輕演到老喊戲超凡　網友：哭死了

發表於1987年由歌手齊秦主唱的歌曲《大約在冬季》，在相隔32年後被改編拍成電影。據指此歌曲是齊秦寫給當時的女友王祖賢的，記錄了二人的愛情點滴。而該電影就找來內地女星馬思純與台灣男星霍建華擔任男女主角，沒想到電影一上映大受歡迎，只是上映短短幾日就成為票房冠軍，總累積票房收1.35億人民幣相當厲害。

《大約在冬季》一上映大受歡迎。（《大約在冬季》微博圖片）

該電影描述男女主角在90年代的純粹「愛情」故事，當中經歷了從相識﹑相知到相愛的過程，但始終未能走到最後。故事彷彿重演了不少觀眾的過往，令人淚流滿面。當中飾演安然的馬思純精湛演技更令人眼前一亮，在電影中她分別詮釋三個階段的安然，少年的她活潑可愛﹑中年的她成熟沉穩﹑老年的她冷靜以待，從19歲演到50歲非常考驗演技。果然這位金馬影后沒有令大家失望，從角色中一次又一次的反覆演繹，將安然的不同年紀的內心世界演得淋漓盡致，其聲音亦隨著年紀的轉變而切換，表演分明細膩感染力十足。特別在電影中她喊戲特別多，無論是聲嘶力竭的喊還是安靜的喊，都令大家非常壓抑，觀眾的反應正反映出她表演的成功，不少網友都大讚其演技非常有感染力，大家在微博留言道：「演技真的超級不錯」﹑「太戳心了」﹑「哭死了」…對她讚不絕口。

馬思純的喊戲非常感動觀眾。（《大約在冬季》截圖）

這一邊廂不少網友大讚，另一邊廂就有網友大彈，更好姐妹周冬雨與她作比較，認為周冬雨的演技更好，無論演出任何角色都非常有靈性。相反馬思純的外貌則有好大限制，演技更忽高忽低難拿捏到位。沒想到此則貼文卻引來馬思純本人回應：「我妹的戲好這誰都沒的說，但我想問問你我的演技到底怎麼尬？請指教。」似乎不滿該網友的批評。事實上，一位演員的演技有沒有感染力，不能將責任怪在演員身上，好多時候編劇﹑對手﹑劇中環境等的因素都有好大關係，對於好與不好這回事都沒有準確答案的。

馬思純冇有怕回應網友的發文。（視覺中國）