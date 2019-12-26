【李屍朝鮮】Netflix連推5條第二季預告片　各有主題暗藏玄機

由朱智勛、裴斗娜、柳承龍主演、Netflix投資拍攝及製作的第一套韓國原創電視劇《李屍朝鮮》（Kingdom）在第一季首播之後引起很大迴響，好評如潮，第二季也將於2020年3月回歸，11月尾更宣布全智賢會在第二季結局中亮相，令觀眾倍感期待。

日前，Netflix公開5條主題為「死亡來臨」的預告片，每條都只得十幾秒，並附設一個小題，分別是「怪物國王」、「血腥朝鮮」、「貪慾」、「危機」以及「宿命」。

在「怪物國王」中，月黑風高的夜晚，朝鮮王（尹世雄飾）的寶座空無一人，突然有喪屍破窗而出，暗示朝鮮王已經掙脫枷鎖？（點擊睇片）

早在第一季朝鮮王就已感染「怪病」，變作喪屍。（視頻截圖）

由「血腥朝鮮」來看，似乎朝鮮愈發危機重重，被感染的人愈來愈多，王世子李蒼（朱智勛飾）面部同身體沾滿鮮血，眼神充滿恐懼與懷疑，而醫女徐菲（裴斗娜飾）在困在房內，被一個個喪屍包圍，甚至快要破門而入…… （點擊睇片）

第二季的朝鮮王朝更加危機重重。（視頻截圖）

「貪慾」呈現的則是王妃趙氏（金慧峻飾），她坐於正在施法的女巫師後面，雙眼堅毅冷酷，面無表情。突然間，女巫師出現異樣，全身顫抖，面孔猙獰，似是顯現了王妃的權慾之心。（點擊睇片）

妄圖奪權的王妃趙氏。（視頻截圖）

潮濕的地下室中，醫女徐菲（裴斗娜飾）雙手反綁，眼睛被布蒙着，只能模模糊糊見到微弱的火光，不時傳來喪屍的呼吸聲，女子的尖叫聲，然後血濺裴斗娜。這是預告片「危機」中的畫面，不知道她的命運如何呢？（點擊睇片）

裴斗娜將會深陷危機。（視頻截圖）

「宿命」一開頭便是朱智勛手拿滿是鮮血的劍，眼神凝重地步向趙學柱（柳承龍飾）的宮殿，似乎要與強大外戚家族海源趙氏的家主正面交鋒！（點擊睇片）

第二季中朱智勛將與權慾熏心的柳承龍正面對決。（視頻截圖）

通過以上幾條預告短片，可以看得出第二季將權鬥升級、血腥升級、人類與喪屍的衝突也會更加多，氣氛愈發緊張刺激。