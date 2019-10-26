《李屍朝鮮》第二季確定3月回歸　孫藝珍、玄彬新劇11月浪漫首播

由朱智勛、裴斗娜和柳承龍主演的Netflix原創「史屍」韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom），繼早前宣布開拍第二季後，終於落實將於3月正式播出，相信劇迷已等得非常心急！除此之外，孫藝珍（孫藝真）和玄彬合作的《愛的迫降》也確定將於下月30日開播。

今年初首播的《李屍朝鮮》大獲好評，製作成本位列史上第三位高外，更創下韓國影史動員最多臨時演員的紀錄。當時劇組緊接宣布製作第二季後，官方終於公布將於下年3月正式於Netflix全球首播，承接今年的一股喪屍熱潮！雖然距離開播仍有5個月，可是相信粉絲已對上集留下不少的迷團非常好奇，包括活屍不再限於晚上行動的話要如何對付、生死草的作用及間諜的身份是誰等。

《李屍朝鮮》第二季終於要在下年3月回歸！

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韓劇迷苦苦等待《李屍朝鮮》第二季時，孫藝真和玄彬合拍的《愛的迫降》（사랑의 불시착）將率先於下月30日在Netflix首播。劇集特別到瑞士和蒙古取景，官方公開的15秒預告中也見到二人氣氛「粉紅」到不得了，絕對是靚人配靚景的視覺享受。而且孫藝真和玄彬的緋聞傳過不斷，粉絲都非常好奇兩人再次合作會否戲假成真呢？

孫藝真和玄彬新劇《愛的迫降》將於下月30日首播。（劇照）