陳綺貞當小三？　她可以清新無害亦可激情脫序　不必遵循誰的期待

台灣文青女神陳綺貞21歲出道，出道多年，創作的音樂作品療癒清新，在大眾眼中，她是氣質空靈似不食人間煙火，與男友拍拖16年的專一女生，如今爆出與中年男人在街頭激吻，並不小心介入了別人的家庭，男方被爆已有家室，經理人回覆陳綺貞並不知情，她好像與過去的清新形象落差似乎太大。 這個陳綺貞好像是一個陌生的陳綺貞，然而，「文青女神」只是大眾對她的期望和標籤，陳綺貞一直都努力地做自己。

文青女神陳綺貞傳出戀上有婦之夫，並與對方情不自禁地在街頭熱吻。（資料圖片）

在被狗仔拍到的街頭激吻片段中的陳綺貞，是一個熱戀的女生，雖然冬日的台灣氣溫低於十度，她外面披着羽絨，內裡穿着低胸露腰上衣，非常性感，在人來人往的街上，抱着男朋友忘我地吻了又吻，抱了又抱，雙方的手放在敏感的位置，充滿愛意的對望。44歲了，依然吻得如此激情，像一個小女生。

陳綺貞曾說過：「人啊，不要當個平面的標籤，要做個立體的人。」作為歌迷，第一個反應是震驚，但很快就消化了，從來陳綺貞都大眾的印象框住了她，她可以是清新無害，她也可以是激情脫序，她只是她，陳綺貞。她一直以來的表現似乎都在大眾期望當中，只不過剛好她想過這樣生活，也剛好大家未看到立體的另一面的她。

陳綺貞近年一改以往清新形象，開始走性感路線，作出一點新嘗試。（IG圖片／cheer_chen）

「生命本身就會有很多不尋常的事，你再怎麼努力也無法預料或掌控，有時不妨稍微放過這一切，用超然的態度去享受它。」執着該執着的，如她對於音樂藝術的追求，但對於一些自己無法掌握的事，放鬆一點去面對，例如面對怦然心動的愛情，或告別無法再起波瀾的關係。

陳綺貞與音樂拍檔鍾成虎拍拖16年，在對方的護翼下，陳綺貞可以堅持用自己的節奏來創作，3年才出一張唱片，保持歌曲的質素和創作的空間。陳綺貞在2002年推出的歌《吉他手》，就是寫她對鍾成虎的愛，「為了他我用力尖叫／為了他我用力跳／為了他我往前衝吧／再多的人也不怕／我最愛的吉他手今天和我」，仰慕對方，像個瘋狂的小女孩。

5月初，陳綺貞在IG宣與鍾成虎分手，雖然未能走到最後，但仍然是最親密的戰友。（Instagram@cheer_chen）

一個歌手與結他手相戀16年，按常理，應是結婚生子，然而，二人最後還是選擇了分手，不過仍然是最親密最了解對方的拍檔。鍾成虎曾對陳綺貞說：「你不必遵循誰的期待，你不需要相夫教子，你最應該發揮藝術家的才華和使命」。就是一個如此重視陳綺貞才華的人，才能願意給予她這樣大的自由，因為他知道，創作才是陳綺貞該有的人生。

堅持初心，不需要理會大眾的標籤，活出自己，才能一直點燃創作的火花。其實陳綺貞還是陳綺貞。

鍾成虎是世界上最了解陳綺貞的人，認為她不應該被世俗眼光所限制，創作才是她的使命。（資料圖片）