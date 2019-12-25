44歲陳綺貞與前男友相戀16年　分手仍是永遠的摯友

今年44歲台灣女歌手兼文青女神陳綺貞，今日（25日）被台灣傳媒踢爆與已婚銀行主管在街頭激吻49秒，令地下戀情曝光。不過她火速透過經理人表示對於對方的家庭狀況不知情，傻傻做「小三」感到很錯愕。事實上她出道多年感情事一向走低調路線，曾公開交往過的只有與唱片公司創辦人兼音樂人鍾成虎的一段情，可惜二人即使相戀16年卻依然無法走到最後，於今年五月宣布分手回復工作夥伴關係。

44歲台灣女歌手兼文青女神陳綺貞被台灣傳媒踢爆與已婚銀行主管在街頭激吻49秒，疑似做人小三。（資料圖片）

陳綺貞被台媒爆疑介入別人家庭 與有婦之夫街頭激吻

陳綺貞和鍾成虎現時雖然不再是戀人關係，但仍是永遠的最佳夥伴。二人於2006年共同創辦「添翼創越工作室」，多年來合作無間，她的每一場演唱會都會由鍾成虎擔任音樂總監，抑或上台做結他手，二人更並於2013年組成堪稱愛情結晶品的實驗性質樂團「The Verse」。對於這段情，陳綺貞可謂相當珍惜，更分別憑經典歌曲《吉他手》和上年推出的《華生》去完整描述和鍾成虎的愛情。

鍾成虎是世界上最了解陳綺貞的人，認為她不應該被世俗眼光所限制，創作才是她的使命。（資料圖片）

上年陳綺貞出席「上海春浪音樂節」時被發現左手無名指戴上戒指，令外界一度以為二人已秘密結婚，不過她當時否認傳聞，表示自己「還是陳小姐」。今年一月於台灣開20周年演唱會時，更公開邀請對方鍾成虎同台演出，更對他說：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者的鍾成虎。」一度令人懷疑這段看似穩定的感情是否要再昇華之時，二人卻於今年五月突然宣布早於兩年前和平分手，回復工作夥伴關係。