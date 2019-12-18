陳綺貞《旅行的意義》新版MV逐格睇　仙氣滿瀉每一幕都要save低！

台灣文青女神陳綺貞經典作品《旅行的意義》面世15周年，日前釋出重製版MV，名為《RE:旅行的意義》。陳綺貞不會老是常識吧，MV中她的容貌如15年前一樣，尤其戴上頭盔駕著綿羊仔電單車回眸一幕，根本完全沒改變。當然，事隨15年重拍MV，拍攝技術與取景都有不同，今次MV美得每一格也是Wallpaper。

陳綺貞日前發表《旅行的意義》重製版MV，這一幕回眸與15年前根本一模一樣。(MV截圖)

15年前的《旅行的意義》MV，這一幕非常經典，任何樂迷都印象深刻。(MV截圖)

新版《旅行的意義》MV拍攝充滿心思，每一格都是Wallpaper，馬上點擊查看！(按圖放大)(MV截圖)

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這次《旅行的意義》MV聯乘「貓王收音機」，故事亦從店內展開。陳綺貞收到老闆送的一台迷你收音機，步出店鋪後，走在街上穿梭不同的時空，不同造型，遇上的不同人和事也充滿意境。也許你覺得MV在表達的故事有點模糊，但有些心思不必宣之於口，為觀眾保留想像空間，也是另一種味道。

點擊重溫15年前《旅行的意義》MV經典場面！(按圖放大)(MV截圖)

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陳綺貞 x 貓王收音機《旅行的意義》MV：https://youtu.be/Cyguwn_0uuY