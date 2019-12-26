【開心速遞】池美麗George將有親密戲　張明偉：要用到腰封

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》開播至今一直大受歡迎，劇集由明年1月開始更會一星期播足7日。為了吸引更多觀眾捧場，劇中的角色關係及故事情節都有不少轉變。日前TVB《娛樂新聞台》到劇組探班，幾位演員更率先劇透，大爆之後的劇情相當勁爆！

劇中Venus（鄺潔楹飾）、池子孝（阮政峰飾）及George（張明偉飾）之間的三角關備受關注。（IG@aaryncheung）

劇中Venus（鄺潔楹飾）、池子孝（阮政峰飾）及George（張明偉飾）之間的三角關備受關注，Judy在接受訪問時透露三人的關係將有重大轉變，更大爆張George同池美麗（鍾凱琪飾）有一場親密戲，張明偉透露：「我同佢練咗幾次，仲用到腰封，墊咗榻榻米，所以到時大家一定要睇下。」

George（張明偉飾）同池美麗（鍾凱琪飾）將會有一場親密戲。（YouTube影片截圖）

+ 3 + 2

而Judy在劇中飾演的Venus是一名拜金港女，她更因為角色太深入民心，竟然被街坊大罵：「好搞笑，有啲師奶見到我話『你貪慕虛榮呀』，有個小朋友見到我話好鍾意我做Venus，因為好鍾意買名牌。不過都好，至少都記得我個角色好有特徵嘅嘢。」

Judy在劇中飾演的Venus是一名拜金港女，她更因為角色太深入民心，竟然被街坊大罵。（電視截圖）

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至於龍家同熊家更有翻天覆地的改變，龍家三太白天娥（樊亦敏飾）將會認金城安（周嘉洛飾）做仔，更化身慈母為他親手織溫暖牌頸巾：「佢成日覺得佢阿媽唔錫佢，用一種比較嚴厲嘅管理方法管理佢，令到佢好唔開心，想換個阿媽。我就成日比較縱個仔，縱到個仔好似無腳雀仔咁，所以我哋就交換咗。」周嘉洛表示交換身份後的劇情刺激又溫情，令人非常期待！

金城安（周嘉洛飾）同熊尚善（滕麗名飾）是兩母子。（IG@kalok_）

龍家三太白天娥（樊亦敏飾）將會認金城安（周嘉洛飾）做仔！（YouTube影片截圖）