【開心速遞】落選港姐加入演阿壯女朋友：個角色叫Grace陳凱琳

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》開播至今一直大受歡迎，無論是角色關係抑或是故事情節都吸引不少觀眾捧場。為了令觀眾有新鮮感，劇中也會經常加入新角色。而即將會在劇中出場的，就是應屆港姐兼友誼小姐陳熙蕊（Blossom）！

由吳偉豪、焦浩軒、周嘉洛所組成的「島大三子」鬼馬搞笑，大受歡迎。（IG@skybananaaa）

陳熙蕊（左）是應屆港姐兼友誼小姐。（視覺中國）

Blossom日前接受TVB《娛樂新聞台》訪問，透露將會在劇中飾演阿壯（焦浩軒飾）女朋友：「我個角色叫Grace陳凱琳，好搞笑，我初頭冇諗過係一個藝人嘅名，就係做阿壯嘅女朋友。呢個女仔係大小姐，但好快就散咗。」首次拍劇的Blossom更獲劇組演員鼓勵：「我入到《愛回家》之後發現大家都好Nice，好鼓勵我。其實我拍第一場嘅時候有少少病，喉嚨爭啲失聲咁濟，我初頭好驚，但佢哋同我講『唔緊要，聽唔出』，令我覺得好淡定。」

Blossom將會在劇中飾演阿壯（焦浩軒飾）女朋友。（YouTube影片截圖）

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而劇集監製林建祥在接受《香港01》訪問時亦有確認消息：「又冇話入組嘅，大學生嗰條線係需求一啲新面孔，咁咪叫佢試一試，拍住先啦。咁啱劇入面個角色叫Grace，而佢出道時俾人話似Grace（陳凱琳），咁咪試下搵下佢。佢會有條分叉的感情線，仲會夾埋『大四喜』Rap睇下有冇火花啦。」