陳綺貞激吻50歲已婚男做小三　或將面臨正室起訴通姦三宗罪

44歲台灣女歌手陳綺貞昨日（25日）被爆與林姓中年銀行主管在街頭激吻49秒兼做出大尺度煽情舉動，不過原來對方竟已有家室，更與太太育有兩名子女，文青女神一夜成為拆散家庭的小三引起滿城風雨。雖然陳綺貞已火速透過所屬公司添翼音樂表示「與該男子認識不久，所以對於對方的家庭狀況不知情，如今感到很錯愕」，不過她的無心之失卻仍然對正室帶來無比打擊，正室更揚言要告到底。

陳綺貞昨日（25日）被爆與林姓中年銀行主管在街頭激吻49秒兼做出大尺度煽情舉動，不過原來對方竟已有家室，更與太太育有兩名子女，文青女神一夜成為拆散家庭的小三引起滿城風雨。（微博：@陳綺貞cheerego）

陳綺貞被台媒爆疑介入別人家庭 與有婦之夫街頭激吻

據台灣《鏡週刊》報道，林姓男子的太太看到報道大受打擊，自己的子女更被該緋聞帶來傷害感到相當憤怒，揚言會告陳綺貞「妨害家庭、傷害配偶權和通姦」。對於陳綺貞撇清自己不知情，林太太向好友表示自己無法相信一個44歲的公眾人物與50歲男人交往時，竟然不先查清楚對方的家庭狀況，不能理解她為何要破壞別人家庭幸福。

正室揚言會告陳綺貞「妨害家庭、傷害配偶權和通姦」。（微博：@陳綺貞cheerego）

另外，報道又指林太太察覺老公異常已經長達一年的時間，看到老公出軌的證據後心力交瘁，終日以淚洗面，甚至萌生自殺念頭。

44歲陳綺貞與前男友相戀16年 分手仍是永遠的摯友

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