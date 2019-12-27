【大明風華】湯唯朱亞文一改歷史正劇風格　幽默呈現皇室家長裡短

由湯唯、朱亞文領銜主演的古裝劇《大明風華》正在熱播，雖然一開始兩位主角的造型遭到吐槽，但作為今年鮮有能在內地衛視頻道播出的古裝劇，《大明風華》的收視可謂居高不下，由開播以來幾乎日日佔據劇集首位，受歡迎程度可見一斑。

由內地湖南衛視播出的《大明風華》收視居高不下，穩坐第一。（微博@衛視這些事兒）

在影視作品中，有關清朝的題材遠遠多過明朝，一來清朝與近代史銜接，大眾較為熟知；二來清朝的正史、野史比較豐富，有更深厚的改編基礎。而明朝史上雖不乏大事件以及名臣、名將，但影視方面大多偏向政治，比較適合嚴肅正劇的路線，在娛樂上缺乏發揮空間，而宮鬥方面就更加受到限制，明朝皇帝的後宮妃嬪並不如清朝多，且多是出身平凡的普通女子，不似清朝後宮貴族雲集，連參選秀女都要八旗出身。所以，即使有明朝相關的影視作品，多數會以東廠以及錦衣衛的題材呈現。而《大明風華》能夠脫穎而出，想必少不了以下三點原因。

《大明風華》的畫風新奇，輕鬆搞笑之餘又不乏權謀、感情戲份。（微博@大明風華）

皇家生活貼地 淡化權謀宮鬥

首先，雖然《大明風華》以「歷史正劇」定義，但劇集實際更似是一套「古代家庭劇」，當中淡化了權謀、宮鬥，將歷史線與感情線糅合，在歷史大事件下，穿插了朱家五子的日常與感情糾葛，朝堂上是君臣，生活中又還原一家人打鬧嬉戲，呈現出帝王家中的家長裡短，但兄弟之間又暗藏刀光劍影。其次，皇宮內親人之間的稱呼多以「爹」、「爺爺」、「哥」等親切的方式的呈現，撇除了皇家「規矩」、「等級」至上的作風，令人物更加貼地，頗有帶入感。再者，角色之間的碰撞充滿喜感，不過又不是無厘頭的笑劇，而是將嚴肅與幽默融為一體，畫風輕鬆有趣，但情節又令人緊張。同時，劇集還花了較大篇幅去描述朱棣對篡位一事的內心獨白，譬如他在夢中被父親朱元璋問責等，對人性進行探討。

另外，劇情方面也非常緊湊，用了很多細節、伏筆去炮製一場驚心動魄的皇家腦力對決。雖然整套劇是以湯唯飾演的孫若微為主，講述她歷經五帝六朝的故事，但劇中的每個角色都個性鮮明，並沒有將歷史當作狗血愛情劇，也沒有瑪麗蘇的情節一味讚揚女主角，讓所有男性角色圍着她轉。因此，在一定程度上，《大明風華》兼具古裝喜劇、權謀和正劇的元素，既有對歷史的描繪與呈現，也存在環環相扣的歷史假設與推演。相信這也是劇集受歡迎的重要原因。

皇上的口諭也充滿「生活味」。（微博@大明風華）

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清宮劇審美疲勞 明宋朝代戲漸增

隨着近年清宮劇的密密推出，包括《甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》等等，難免令觀眾有些審美疲勞，好似作為今年唯一一套清宮劇的《夢回》，收視就不如《大明風華》，當一個朝代的帝王將相被影視化了無數次之後，如果沒有特別之處就很難成為熱話，而《大明風華》雖然改編了湯唯飾演的孫皇后與鄧家佳飾演的胡皇后的歷史身世，但她們與朱亞文飾演的朱瞻基之間的愛情對觀眾而言就別有新意，湯唯是抱住復仇之心與朱亞文接觸，慢慢互生情愫，兩人之間沒有皇族與百姓之間的君民隔閡，反而是互相抗衡，更似小兩口之間的打情罵俏。

除了《大明風華》，由2020年的古裝市場來看，明宋兩朝的題材逐漸增多，包括將於28日首播的《錦衣之下》也是以明朝為背景，還有以宋朝為背景的《孤城閉》和《大宋宮詞》，將會在明年推出。

不少觀眾都期待湯唯與朱亞文的愛情線。（微博@大明風華）

製作精良 耗時半年搭棚還原場景

雖然一開始湯唯的造型飽受詬病，但隨着劇集的播出，越來越多的人逐漸改變口風，由最初的「不適合」，到現在也慢慢接受，大體的服化道也是不錯的。在製作方面，劇組為還原明朝真實宮殿，耗時半年搭建了30000平方米（約322917呎）的攝影棚，主要角色的服裝超過1300套，輾轉無錫、橫店、象山、蘇州、內蒙古等多處取景，歷時225日完成拍攝。此外，在色調與打光上也備受觀眾讚賞，但也有人認為有些偏黃。

不過，總的來說，儘管《大明風華》有不足之處，但始終瑕不掩瑜，還是受到大批觀眾認可的。

老戲骨王學圻飾演的朱棣入木三分。（微博@大明風華）