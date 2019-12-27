【絕代雙驕】胡一天首部古裝劇傳明年播　「限古令」有放寬現象？

2年前因為青春校園劇《致我們單純的小美好》爆紅的胡一天，隨即戲約不斷成為戲劇圈的寵兒。劇接劇拍唔停的他去年亦只僅推出一部作品《親愛的熱愛的》而已，早已拍畢的新劇《絕代雙驕》卻遲遲未有開播的消息，令不少粉絲非常擔心。因為「限古令」的問題懼怕劇集會石沈大海，恐無播出之日。

不過就在2019年快結束之際，內地方面似乎對「限古令」的問題出現鬆綁情況，接二連三令許多雪藏已久的古裝劇重見天日，例如《夢回》﹑《大明風華》等，近日更有消息傳出《絕代雙驕》亦在明年1月將會解禁首播，隨即令不少粉絲非常高興。

胡一天因為《致我們單純的小美好》爆紅。（《致我們單純的小美好》微博圖片）

事關就在胡一天26歲（12月26日）生日之際，央視電視劇頻道官方微博就公開發布了對他的祝福，同時還表明期待他於央視的亮相發文，正正因為如此引起外界猜測《絕代雙驕》似乎會在明年在央視播出。央視電視劇頻道公開發文留言說道：「你是《致我們單純的小美好》裡的高冷學霸江辰，是《親愛的熱愛的》中出色的計算機天才吳白，是《絕代雙驕》裡移花宮少主花無缺，是《暗戀橘生淮南》中謙謙君子，溫潤如玉的盛淮南。從書中走來，期待你在央視螢屏瀟灑亮相。」

新版《絕代雙驕》其實已經是翻拍的第七版本了，過去有1998年梁朝偉﹑吳岱融版﹑1999年林志穎﹑蘇有朋版﹑2004年張衞健﹑謝霆鋒版等，今次胡一天是飾演高冷的花無缺一角，他的高顏值外表絕對合適這一個角色。而陳哲遠就飾演活潑好動的小魚兒一角，到底新版會不會超越前作，我們就拭目以待。

胡一天飾演花無缺﹑陳哲遠飾演小魚兒一角。（《絕代雙驕》微博圖片）

除了《絕代雙驕》有望明年遭解禁之外，盛傳2020年亦有許多古裝劇集將會陸續重見天日。就好似陳鈺琪的《兩世歡》﹑王源的《大主宰》﹑迪麗熱巴的《三生三世枕上書》﹑王鶴棣的《將夜2》等，似乎「限古令」已慢慢有放寬的現象。

胡一天的古裝扮相非常出眾。（《絕代雙驕》微博圖片）