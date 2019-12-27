古天樂被瘋傳坐經濟艙　原來是美麗誤會！

近日在網上瘋傳新一代影視大亨古天樂搭飛機坐經濟艙，更在機上享用杯麵，網民盛讚古仔非常慳家貼地，不過仔細一看，古仔所坐的位置其實不是經濟艙，從照片推斷應該是內航線的商務艙。

古天樂早前搭飛機被野生捕獲。（IG圖片／kootinlok_louis）

古天樂早前飛往上海出席由他創立的個人品牌護理用品發布會，內地網絡瘋傳他搭飛機坐經濟艙的照片，網友聲稱於飛機上巧遇古天樂，皮膚黝黑的他只戴了口罩，所以一眼就被認出，古仔更在機上歎「平民美食」杯麵，而且吃得很滋味，真係非常貼地！

不過從照片推斷，古仔所乘坐的應是南方航空的A320商務艙，由於是國內航線，所以座位較窄，不過商務艙票價也只是約二千港元，相當實惠。其實古仔早前接受《香港01》訪問，曾嘆「搵錢都幾辛苦」，所以不會亂花錢，雖然他貴為電影公司老闆，保守估計身家逾10億，唔坐私人飛機坐平價商務艙，又食杯麵，作風真係超級貼地！

古仔近年更積極開戲，成立電影及經理人公司做老闆，估計年賺4億，獲封為新一代影視大亨。眾所周知，古天樂是圈中的大慈善家，又擔當香港演藝人協會會長，積極提攜對年輕演員，弱勢演員有困難又會第一時間施以援手。除了香港演藝圈，他自09年起出錢在內地窮鄉僻壤興建小學，讓更多孩子就學，至今共建成近120間希望小學。不過古仔從不大事宣揚，低調行善。

古天樂曾說過自己理財很審慎：「通常我會問唔同意見、深思熟慮後先決定投資，因為我覺得搵錢都幾辛苦，所以一定要審慎投資。」（資料圖片）