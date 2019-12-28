【妻子的浪漫旅行】霍思燕生嗯哼後大量出血　為兒子拒絕輸血險死

內地女星霍思燕，近日在內地真人騷《妻子的浪漫旅行3》，自爆在生育兒子嗯哼(杜宇麒)時，曾因大量出血而在鬼門關前走了一回，當時要緊急輸血的她，卻為了一個原因而拒絕，直至心臟衰竭險死才肯簽同意書，下文為大家帶來她這一段感人經歷。

霍思燕視兒子嗯哼如珠如寶，更一起上節目。（霍思燕微博圖片）

內地真人騷《妻子的浪漫旅行3》，由楊千嬅、霍思燕、唐一菲、李娜等一班明星太太，一起出國旅行，其間大談各自的婚姻家庭生活，而她們的丈夫則在攝影棚邊睇片邊給與補充，過程時而感人，時而引人發笑，甚受觀眾歡迎。在近日一集節目中，這班星級太太講述自己昔日的懷孕心情及經歷，當中楊千嬅講到懷孕時有子宮肌瘤，生育時相當危險，千嬅之後說還希望有機會再次生育。

霍思燕在節目中憶述生育過程，更因大量出血險死。（影片截圖）

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比起千嬅生育捱過的苦，原來另一位女星霍思燕更是面臨生命危險，她表示當時剖腹產子，卻出現大量出血，最終搶救回來，卻是最近鬼門關的一次，跨過生死線，才更懂得珍惜生命。但原來霍思燕在生死關頭，卻一直不肯接受輸血，而這個原因卻是十分荒謬。霍思燕的丈夫杜江憶述當時的情況，初時確是順利的剖腹生產，但在後續過程卻出現大量出血，單是紗布也用了30多塊，之後身體出現血量過低，可是霍思燕堅持不肯接受輸血，因為她當時已經開始有母乳了，她認為作為母親在跟孩子接觸時，不希望身體有別人的血液，最終醫生認為不行了，在杜江三番四次勸告下，霍思燕才簽下了同意書接受輸血，聽到霍思燕和杜江夫妻這段經歷，在場的一班男士也眼濕濕，相當感動。

杜江表示太太霍思燕生育後大量出血，卻不肯接受輸血。（影片截圖）