【妻子的浪漫旅行】丁子高見老婆化老妝喊唔停　楊千嬅怕變老離開

對於「變老」這回事每個人給予的感受都不一樣，有一些人會害怕﹑會接受﹑會抗拒等。就在最新一集內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行3》中，講到這個話題時，楊千嬅的感受特別深與其他人妻團分享一個感人故事，原來曾經因為老公丁子高的一番說話令她特別有感觸，同時害怕變老離開身邊最愛的人，搞到人妻團都聽到淚流滿面。

楊千嬅在節目的話題度最高。（《妻子的浪漫旅行3》微博圖片）

在最新一集節目中，人妻團講到變老這個話題，討論「變老了希望自己先走還是先生先走」時，楊千嬅就特別有感觸。事關他們夫妻二人率先見過對方變老的過程，在這個過程中楊千嬅因為丁子高的說話感到特別害怕老去而離開對方，她感性地說道：「我跟老公化一個80歲的妝，結果我拍的時候我就坐在那個椅子上面。然後他突然在我後面拍一拍我的肩膀，我回頭以後這樣子。我看到他他馬上哭，我不知道他哭什麼，他比我快哭一直哭一直哭，然後我看到他這樣子，我突然就很傷心我又哭，然後我問他為什麼他哭，他說原來他覺得我可以有一天變得那麼老，沒有想像我老的樣子。他說我不可能想着我老婆有這個樣子，所以我覺得我很害怕離開。」言語中面對老去這回事，能感受到她是害怕的。不過她事後再靜心想一想，其實對於老去這回事上天已經安排好了，一切只能順其自然。事實上，從另一層面來說，楊千嬅的害怕不見得是真的怕老，她只是怕看到另一伴變老，其實就是怕分離怕分開而已。

楊千嬅化老妝畫面，令丁子高特別有感觸。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）

楊千嬅怕變老離開最愛的人。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）

在場外的丁子高聽到老婆這一番感受都特別感動，回想起當時的畫面仍歷歷在目似的。另外，當主持人問道他們有沒有嘗試過分開時，想不到丁子高二話不說大爆料，原來在戀愛期間他們二人是分開過的，他說道：「戀愛的時候試過，因為剛一起的時候真的很大壓力，然後那個壓力是所有媒體都說我不好。說我不好因為，為什麼楊千嬅會選擇我，攻擊了兩個月吧。可能我沒有跟千嬅一起的時候，以前有些東西沒有處理好，那我不想影響她，然後我爸爸也打電話過來，他說你要不要回上海，然後我就回上海。」

丁子高爆料二人曾經在戀愛期間分開過。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）

的確當時許多媒體報導丁子高是情場高手，對他的形象批評得一文不值。但因為深愛對方，所以回到上海的他過了一個半月之後，就好快地回到香港並打電話給楊千嬅：「我說我很不想跟你分開，我真的喜歡你。」因為楊千嬅他一直努力改變自己，望大家見到一個與眾不同的丁子高。

丁子高目前是楊千嬅經理人。（《妻子的浪漫旅行3》微博圖片）