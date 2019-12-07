【妻子的浪漫旅行3】楊千嬅爆喊自認是娛圈怪物　坦承個性太自我

有「大笑姑婆」之稱的楊千嬅總給人一種外向的感覺，總覺得她的個性是屬於開放喜歡與人交談的，原來這一切都只是假象。近日她就在綜藝節目《妻子的浪漫旅行3》中大談婚前婚後的變化，更一度因為朋友的漸行漸遠講到落淚，令在場外的老公丁子高看到非常心疼。

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楊千嬅自認是娛樂圈怪物。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）

就在最新一期的節目中，楊千嬅就來到主持人謝娜的房間浸腳，就在這個時候楊千嬅的兒子Torres打電話來就與其視像通話，她就向在場的人妻介紹兒子，在說了一會兒話後，其他人妻就認為Torres好怕羞，個性屬於內向型。就在這個時候，楊千嬅亦覺得兒子的個性是像她的，屬於脾氣好硬的那一種，就突然有感而發大談過去：「我在娛樂圈都是很怪物的，不是很跟別人溝通，太過自我。不喜歡我的人是很恨我的，喜歡的很喜歡不喜歡的就很不喜歡。」

Torres打電話來視頻。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）

不過隨着結婚之後她的個性是比從前有了不同的變化，正因為如此卻帶來有一些朋友認為她整個人變化太大，繼而一段友誼會漸行漸遠，對此她更流下眼淚吐出心聲：「可能會有一些結婚以後變了很多，你要結婚有婚姻，不是只是要這個人跟着我的節奏去生活，肯定要自己去平衡，可能這種改變會讓人家覺得。為什麼你會那個人要妥協那麼多，但是我覺得不是變，而是我成長了。從前的朋友不是每個了解我的話就會覺得，我好像因為嫁了這個老公然後性格變了。就是好像不是楊千嬅，但是同行裡面的就可能有些業內人士說她改變了，她從前都不會那麼平滑或者是怎麼樣。我覺得交朋友可能有些時候是你了解我就好了，但是不是每個人都這樣的。」似乎因為親身經歷過特別令她感觸良多。

楊千嬅講到爆喊。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）

在場外聽着楊千嬅訴心聲的丁子高似乎非常心疼，並認為好多時候朋友與朋友之間走的路不一樣，自自然然會漸行漸遠，認為有緣份自然會是朋友：「她不開心是可能就是她結婚以後有了小孩，有朋友是不一定跟她同一個腳步，那大家已經走的路已經不同了，不是每個人都懂得互換位置去想東西，我就有時候跟她說，不用因為這些不開心，有緣份的時候會再做朋友。」

丁子高認為有緣份的時候自然會再做朋友。（《妻子的浪漫旅行3》截圖）