【多功能老婆】大結局離奇死亡掀熱議　王梓軒親解背後謎團

TVB台慶劇《多功能老婆》在昨晚（27日）播出大結局，藍飛（楊千嬅飾）同浩田（周柏豪飾）有情人終成眷屬，令不少觀眾大為感動。不過Jonathan（王梓軒飾）就因為救顏成功（于淼飾）而慘死，劇情催淚，但Jonathan的死因就成為全集焦點之一，不少網民都認為他死得不明不白，相當離奇！

Jonathan（王梓軒飾）在大結局慘死，但死得相當離奇，掀起網民熱烈討論！（電視截圖）

顏成功（于淼飾）登上遊艇，實行報復大計！（電視截圖）

劇情講到身穿婚紗的顏成功登上遊艇，實行報復大計，她對Jonathan說：「就算我死，永遠都係你嘅新娘。」之後就跳海自殺。Jonathan知道她不熟水性跳落海救她，但突然間湧出大量鮮血，血染大海！之後鏡頭就切換到身受重傷的Jonathan在病床上奄奄一息，臨終前在醫院與眾人告別，對白相當催淚。不過就完全沒有交代他的死因，不少網民展開熱烈討論：「有冇人知點解落海救人會變成自己重傷」、「點解沉落海會爆頭」、「俾鯊魚咬」、「我以為顏爺有備而來，水中插人一刀」。

血染大海這一幕令人一頭霧水！（電視截圖）

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對於死因被指極離奇，Jonathan在接受《香港01》訪問時就親解背後謎團：「是遊艇的螺旋槳轉動捲住了成功的婚紗，Jonathan為了救她擊中後腦以致重傷。之前拍攝時有拍到，但可能在一小時內很難交代所有劇情，所以最後無播到。」而在他死前，梅夫人（梁舜燕飾）透露當年收養Jonathan時，對方有一個孖生兄弟，不過下落不明，但到最後這位孖生兄弟還是沒出現，亦令不少觀眾相當好奇，對此Jonathan表示：「孖生兄弟我都等緊出現啊！希望係拍續集時會出現啦！」

梅夫人提到當年收養Jonathan時，有紙條寫住佢有一個孖生兄弟，但最後都沒有出現。（電視截圖）

Jonathan在劇中飾演癡情男梅君明，同陳煒發展一段姊弟戀，獲得不少好評。雖然結局悲劇收場，但Jonathan就表示很開心可以參演：「很幸運可以參與這部劇，寶華姐為這部劇集放了很多心思，她對整部劇集的認真，對每事的執着，令我學識了很多，最後非常感謝觀眾對Jonathan這個角色的支持！期待在續集跟大家再見！」

Jonathan同風華最後未能開花結果，劇情催淚。（電視截圖）

重溫Jonathan的演出：