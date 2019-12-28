【大明風華】首次挑戰古裝難度大　湯唯自認冇演技：我是個Baby

由湯唯、朱亞文主演的明朝古裝劇《大明風華》未開播前便掀起不少話題，目前劇集已播出近兩星期，一直佔據收視榜首位，成績亮眼。儘管如此，仍有不少人吐槽湯唯的演技，而近日她在訪問中也回應了這個問題。

眾所周知，湯唯幾乎是活躍在電影圈，對上一套電視作品已是2007年的事，今次不止是她相隔12年再次回歸小熒幕，亦是首次挑戰古裝，因此對她來講，與拍電影的感覺完全不同：「太不一樣了，演戲啊，就不會嘛，完全就是一菜鳥。然後給大家添了很多很多的麻煩，相信大家在戲裡面也會看到，就都不懂，不管是給亞文、給導演都添了不少麻煩。」湯唯指自己為劇組添煩添亂，因為真的不懂，所以到最後，是隨着戲一點一點成長。她直言：「整個電視劇的製作，我是個Baby，就完全新人狀態，這個是讓我有很多很多要去學習，所以這個過程還是挺坎坷的，其實這也是我奔着去的。」湯唯透露，自己演電視劇的原因是「太欠練了」。

湯唯自認演技不好，拍戲過程獲益良多。（視頻截圖）

對於「孫皇后」這個角色，湯唯也下了不少功夫，除了查閱歷史資料，還特別去故宮，與明史學家聊天，看各朝人物的樣貌與服飾等，有時還會將戲服帶回家穿，體驗古代人物起居飲食，行為舉止。然而，湯唯認為，儘管自己已經盡力，但在劇中呈現出來的感覺比起真實、專業來講，還是差得太遠。

湯唯大爆在劇中孫若微唯一動過心的角色竟是徐濱（喬振宇飾）。（微博@大明風華）