朱咪咪爆《陀槍師姐V》有新男主角　下年開拍：梗係冇原裝人馬！

《陀槍師姐》系列當年播出後深受觀眾歡迎，更加拍到第4輯。想不到10多年後，竟然傳出會開拍《陀槍師姐V》的消息。朱咪咪周六（28日）出席活動時便向傳媒透露《陀槍師姐V》即將開拍。

《陀槍師姐》是超經典的電視劇之一。（網上圖片）

當年《陀槍師姐》系列出街後反應熱烈，幾位主角陳小生（歐陽震華飾）和三元（滕麗名飾）等均大受歡迎，而飾演「二妹姐」的朱咪咪的形象也令觀眾非常深刻。《香港01》記者向她查詢，她直認會拍續集，並大概在2月開拍。問到會否原班人馬？她笑言︰「原裝人馬梗係冇啦！梗係冇啦！個個都唔連戲啦個樣，我都唔連戲啦！」她又爆︰「好似唔係歐陽震華㗎，係阿Mo（陳豪）。（阿Mo做歐陽震華個角色？）我唔知㗎，可能佢淨係個名叫《陀槍師姐》啫，但係實際係乜嘢，真係唔知道！」

朱咪咪爆陳豪將有份加入新一輯的《陀槍師姐》。（資料圖片）

談到「二妹姐」這個角色，朱咪咪也希望新一輯再用這個名，皆因這個名有很多人認識，她自爆在2006年在內地拍劇時，以為沒有人認識她，但去餐廳時，很多人都叫她做「三元（滕麗名飾）媽媽」。現時社會氣氛轉差，警民關係緊張，問會否擔心影響收視？朱咪咪說︰「我哋拍咩我都唔知，咁唔知呢！而家好多警匪片，不嬲以嚟都係㗎啦。（有加酬勞？）OK啦！我對呢啲唔係要求好高，因為我主力唔係喺電視㗎，而家搵食我主力出去唱歌（登台）。」朱咪咪又透露自己經常四處飛演出，剛剛才從美國洛杉磯回來。

朱咪咪笑指︰「其實我個人冇所謂，邊度有錢搵我就去㗎啦！」（資料圖片）

談到朱咪咪之前回應傳媒，指自己有加人工，又說「我同佢哋講我唔係靠TVB份糧生活，TVB份糧都唔知夠唔夠我入油」時，她便向《香港01》記者笑說︰「我同人哋講笑咋！」她又補充︰「老實講，咁樣比一定係出埠做嘢錢多㗎，但我又要返嚟Keep返個曝光率吖嘛，我都好耐冇拍戲啦。」她又坦言有加人工，因舊約已過期，在兩星期前才剛剛簽新約，所以之後可能會有更多機會在電視見到她！

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