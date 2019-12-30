馮盈盈出錢付首期與男友同居　與張頴康拍親密戲疑成分手導火線

馮盈盈與醫生男友Martin（寶寶）一向愛得甜蜜，盈盈經常公開以寶寶稱呼男友，今年6月兩人更開始同居生活，外界都期待他們公布結婚好消息。不過今日（30日）盈盈突然在IG宣布回復單身，令不少粉絲非常驚訝。

盈盈12月30號早上於IG宣布分手（IG：@crystalfyy）

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近年備受力捧的盈盈，主持、拍劇工作不斷，當中不乏與男演員的親密戲。在今年的台慶劇《解決師》中，飾演上司與下屬的張頴康同馮盈盈有一場於浴室濕身激咀的戲份，亦是盈盈首次拍攝激情戲，她曾透露這場戲「由浴室、走到入淋浴間開花灑濕身、再出返房、然後再上埋張床，淨係呢幾個層次嘅轉換已經係新嘗試。」雖然盈盈在拍攝前有事先向男友報備，但她坦言男友看完後大受打擊，心情難以平復。

張頴康同馮盈盈在台慶劇《解決師》中有一場於浴室濕身激咀的戲份。（電視截圖）

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今年Martin以個人名義置業，盈盈瞞着家人出錢幫手俾首期，但就沒有落名，全屬Martin所有。今年6月兩人正式展開同居生活，但盈盈曾在節目《後生仔傾吓偈》中分享同居的苦況，以往家中有工人姐姐和媽媽幫忙做家務，但同居之後就要天天自己做家務，言語間似乎對男友有微言。

今年6月兩人正式展開同居生活，但盈盈曾在節目《後生仔傾吓偈》中分享同居的苦況。（電視截圖）

既然已經同居，外界都認為兩人好事近，今年10月更有報道指盈盈等嫁醫生男友，但她表示短期及中期都不會想結婚：「點解唔結住呢？因為冇錢呀！所以勤力工作先儲到錢。」除了儲錢外，馮盈盈更表示同居後才了解大家的生活習慣有不同要慢慢適應，她說：「例如大家作息時間，我哋返工時間比較彈性，我男友要12點上床瞓，但我就好夜先瞓，有時我返工朝五起身，佢就朝七先需要起身，就係呢啲生活細節要大家慢慢就。」她亦曾透露置業已花耗許多錢，暫時未能處理婚事，更重要的是覺得自己未夠成熟承擔作為妻子、揹起家庭的責任。

盈盈認為自己未夠成熟做人妻。（Instagram@crystalfyy）