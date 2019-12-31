湖南衛視跨年騷卡士陣容超勁　郭富城林俊傑溫拿五虎齊亮相

每年12月31日，內地各大電視台都會邀請大批名人紅星參與「跨年演唱會」，各個電視台的陣容也於日前相繼曝光，而因節目《追我吧》令高以翔致死的浙江衛視仍然有份開騷。

內地最受歡迎的湖南衛視，邀請的藝人包括楊冪、王一博、華晨宇、王晨藝、TFBoys、王嘉爾、吳亦凡、林俊傑、黃子韜、郭富城、溫拿五虎，當中TFBoys三位成員王源、王俊凱、易烊千璽除了單獨表演之外，還會合體演唱，之後與溫拿五虎合唱，這個組合實屬新鮮。

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而東方衛視也不輸蝕，有迪麗熱巴、朱一龍、李現、肖戰、羅志祥、陳慧嫻、王祖藍、李亞男、草蜢、張藝興等加盟，齊齊表演逾50首勁歌金曲。

東方衛視陣容。（微博@東方衛視番茄台）

江蘇衛視方面，將會有謝霆鋒、陳偉霆、歐陽娜娜、鄧紫棋、蔡徐坤、李宇春、張韶涵、孫燕姿、潘瑋柏、張傑、王力宏等亮相，陳偉霆還會同歐陽娜娜共同演繹《我》。

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然而，由浙江衛視曝光的藝人來看，雖然不乏鍾楚曦、劉憲華、陳學冬、吳謹言、鍾漢良、黃旭熙等高人氣藝人，但卡士明顯不如其他電視台，嚴格來講，只有范丞丞勉強算得上是流量明星，與以上衛視完全無得揮。除此之外，香港藝人方面還有汪明荃、成龍、張明敏出席，根據曝光的rundown來看，成龍將擔任壓軸，與全體演員合唱。

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浙江衛視跨年騷冷清

浙江衛視憑藉真人騷《奔跑吧》賺得盆滿缽滿，此後開創了不少其他真人騷節目，成為與其他電視台競爭收視的決勝武器。但在11月27日，台灣藝人高以翔因錄製真人騷《追我吧》導致心源性猝死，節目組與浙江衛視的消極處事態度，引起大批粉絲及觀眾不滿，在網絡不斷聲討，紛紛罷看浙江衛視，而《追我吧》也宣布永久停播。

原本跨年演唱會各大電視台都積極宣傳明星陣容，但浙江衛視今次非常低調，幾乎沒有任何宣傳。不過有傳不少贊助商取消贊助，明星拒絕邀請，而有網友表示，有的藝人之前已經簽約，因此只能被迫參加，所以希望大家的不滿不要上升到藝人，不喜歡不看即可。