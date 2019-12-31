【紅白2019】TWICE成紅組上半場壓軸歌手　與渡邊直美齊跳《TT》

日本一年一度盛事《第70回NHK紅白歌合戰》今晚（31日）隆重舉行，嵐、MISIA、松田聖子、Perfume、AKB48、乃木坂46、福山雅治、椎名林檎、生物股長等歌手一同參演，與日本觀眾一同踏入2020年，而TWICE則是唯一獲邀出席的韓國歌手，八位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、多賢、彩瑛和子瑜擔任上半場紅組壓軸表演歌手，為觀眾送上「Let’s Dance Medley 2019」。

《第70回NHK紅白歌合戰》今晚隆重舉行，TWICE是唯一獲邀出席的韓國歌手。（紅白畫面）

TWICE表演日文版《TT》和《FANCY》，圖為子瑜。（紅白畫面）

今次是TWICE第三度登上「紅白」舞台，穿上黑色閃石禮服的TWICE先為觀眾獻唱日文版《TT》，一眾藝人如山里亮太、渡邊直美等一同對着鏡頭，擺出標誌「TT」手勢，之後TWICE表演一輪熱舞後，送上今年面世的《FANCY》。TWICE成員多次豎起兩隻手指，象徵迎接2020年。可惜早前以健康理由缺席部分工作的Mina未有與隊友一同登上「紅白」舞台。

山里亮太和渡邊直美一同擺出「TT」手勢，左為廣瀨鈴。（紅白畫面）

日本成員Sana一如以往散發可愛魅力。（紅白畫面）