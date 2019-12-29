TWICE赴日本為「紅白」備戰　多賢遭機場職員爆私隱網上瘋傳

韓國女團TWICE將於本月31日參與日本一年一度盛事《第70回NHK紅白歌合戰》，TWICE成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、多賢、彩瑛，以及昨日（28日）獲TC Candler封為「全球最美臉孔」的台灣成員周子瑜今日（29日）現身金浦機場，出發前往日本為「紅白」做準備，不過現場發生小插曲，有機場職員誤將多賢的個人資料曝光，令多賢面有難色。

TWICE今日早上前往日本，為《第70回NHK紅白歌合戰》準備，圖為獲選為「全球最美臉孔」的台灣成員周子瑜。（OSEN）

TWICE現身機場新聞圖

+ 10 + 9 + 8

從「studio PARN」拍攝片段所見，機場職員在禁區外核對TWICE成員護照和機票，但當檢查多賢護照時，有職員向外翻開印有個人資料的一頁，由於圍觀拍攝的記者和ONCE（TWICE粉絲）甚多，此舉與當眾公開多賢私隱無異，向來公認脾氣好的多賢面露不悅，立刻擋住個人資料一頁，但該名職員似乎未知自己的過失，在交還證件前，再度將個人資料頁面向外翻。雖然多賢不滿職員的舉動，進入禁區前仍向記者和ONCE面露微笑和鞠躬，表現相當專業。

多賢被機場職員洩露個人資料，導致她的身分證號碼等私隱在網上流傳。（Viu《K1頭條》提供）

逐格睇多賢個人資料被洩經過

+ 11 + 10 + 9

事後多賢的個人資料在網上流傳，有ONCE和K-pop迷強烈批評肇事職員表現不專業，眾目睽睽下沒有小心保護公眾人物的私隱，有內地網民更指該名職員故意洩露資料，因為她數度偷望記者和群眾，揣測她勾結專門販賣藝人資料的「黃牛」，公開多賢護照是為了讓「黃牛」看到她的私隱，以求從中牟利；亦有韓國網民認為「studio PARN」上傳影片，以及傳媒的報道也是令多賢私隱被爆的原因。

有內地網民推測職員故意洩露多賢資料，其後從中獲利。（Weibo）

韓國網民則認為多賢被爆私隱，粉絲和記者均要負責任。（Naver）

對於多賢被爆私隱，所屬公司JYP娛樂發表聲明，要求網民立刻停止散播私隱，若網民仍繼續傳播多賢個人資料，將會採取法律行動應對。「studio PARN」其後已刪除有關影片。