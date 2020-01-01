D社未爆韓國巨星戀情網民乾等半日　最想呢對螢幕情侶再爆緋聞

每逢元旦，韓國傳媒Dispatch（D社）會大爆人氣明星戀情，例如Rain與金泰希、李勝基與少女時代的允兒，還有去年的EXO成員Kai和BLACKPINK的Jennie等等，所以不少韓國網民和世界各地K-pop迷均期待今日D社爆料。然而，直至截稿前，Dispatch仍未報道韓星戀情，令一眾網民非常焦急。

每逢元旦早上，韓國傳媒Dispatch會大爆人氣明星戀情，例如去年踢爆EXO成員Kai和BLACKPINK的Jennie的戀情。（Viu《K1頭條》提供）

或許網民想第一時間收看D社的報道，「Dispatch」一詞從早上開始，已登上韓國最大搜尋網站Naver的熱搜榜冠軍，而Dispatch暱稱「D社」亦成為台灣Google熱搜詞之一。此外，有網民惡搞D社的報道和社交平台，「報道」偶像被踢爆戀愛的新聞，或「公布」巨星緋聞發布時間，卻引起不少網民誤會。

「Dispatch」一詞從早上開始，已登上韓國最大搜尋網站Naver的熱搜榜冠軍。（Naver）

有網民聲稱D社曾發布李姓偶像承認戀情新聞，不過事後有人澄清是合成圖片。（Twitter）

眾多韓星之中，有網民最希望D社報道玄彬和孫藝珍戀愛消息，因為玄彬和孫藝珍被拍到在美國超市約會，兩人其後否認戀情，不過之後玄彬和孫藝珍一同接拍韓劇《愛的迫降》，大條道理飾演情侶，而且未到第八集已經上演吻戲，所以觀眾深信玄彬和孫藝珍正在戀愛中；另外，美國總統特朗普談及與北韓領導人金正恩關係良好，被韓國傳媒大肆報道，有網民笑言：「有一刻以為是D社的（戀愛）報道。」

美國總統特朗普談及與北韓領導人金正恩關係良好，被韓國傳媒大肆報道，有網民笑言：「有一刻以為是D社的（戀愛）報道嚇了一跳。」（Twitter）

有網民最希望D社報道《愛的迫降》男女主角玄彬和孫藝珍戀愛消息。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》劇照

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雖然每年D社公布的戀情引起一時轟動，但大多數明星情侶均告分手，只有Rain和金泰希共偕連理，還有李政宰和林世玲仍在戀愛中。至於D社今日會否按慣例於公開巨星戀情？而主角又會是誰？各位仍要拭目以待。

雖然每年D社公布的戀情引起一時轟動，但大多數明星情侶均告分手，只有Rain和金泰希共偕連理。（Viu《K1頭條》提供）

回顧D社歷年元旦巨星戀情