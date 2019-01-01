SM娛樂默認Kai、Jennie情侶關係　EXO粉絲大讚：夠哂人情味！

今天（1日）韓國傳媒Dispatch率先爆出，EXO成員Kai和BLACKPINK Jennie到韓國天空公園約會的消息，隨即令兩人登上韓國Naver的熱搜榜。由於兩人都是大勢偶像，所以世界各地粉絲都非常關注這段關係。

Kai和Jennie不單止被Dispatch爆出，深夜跑到天空公園約會外，亦拍到Kai親自駕車接Jennie，以及結束美國行程後，心急立即到女方宿舍見面的照片。而粉絲也整合兩人Instagram上，一同在巴黎鐵塔前拍照，各自擁有不同的情侶用品，以及二人同時出現在音樂節目的畫面。Kai和Jennie的戀情爆出後，BLACKPINK所屬YG娛樂首先發聲明表示：「事前全不知情，現正確認是否屬實。」以一貫的回應逃避戀情。

Dispatch爆出的2019年第一對韓星情侶，正是一團偶像EXO Kai和BLACKPINK Jennie。（Viu《K1頭條》提供）

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不過下午時間，Kai所屬的SM娛樂就發聲明指：「兩人是互相有好感的關係。」變相默認Kai和Jennie的關係和感情。對於SM娛樂首先承認緋聞，不少粉絲都大讚公司，比起YG娛樂可說是人情味十足，並祝福偶像幸福快樂。而YG娛樂暫時未有進一步回應有關事件，不過對方公司搶先承認，相信2019年首對韓星情侶都避無可避了。

SM娛樂率先承認緋聞，獲一眾粉絲大讚！（網上圖片）