跟何雁詩年尾舉行婚禮　鄭俊弘爆求婚前已問准未來外父

現年36歲的鄭俊弘（Fred）與27歲女友何雁詩（Stephanie）愛得甜蜜高調，兩人更一早視對方為理想伴侶。踏入元旦就有好消息公布，他們同時在社交平台貼出婚照宣布訂婚。婚照影得好靚，二人甜蜜滿瀉。

二人的婚照好靚，簡直是幸福滿瀉。（Instagram@fredcheng83）

Fred在回應傳媒時多謝大家的祝福，並表示拍拖期間，學會了尊重和體諒對方，一直能互相扶持，除了是情侶外，也是最好的朋友，非常期待展開人生新一頁。他們又透露Fred在求婚前原來先問准Stephanie的爸爸，求婚是在旅行途中進行的。當時朋友和家人也有秘密現身，所以十分驚喜和感動。而有關婚禮詳情，將會暫定在年尾，但就仍在商討會否在香港補辦酒席。最後，他們也祝福大家2020年身體健康。

二人不時在IG曬恩愛。（Instagram@honganc）

身為他們的好友，歌手譚嘉儀回覆傳媒時都有祝賀一對好朋友，她表示為他們感到開心，Fred很愛錫Stephanie，而Stephanie又很照顧Fred，她又透露他們會於年尾在海外結婚，到時希望可以親身見證婚禮。

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