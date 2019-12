36歲的鄭俊弘一直與27歲女友何雁詩愛得甜蜜,兩人更一早視對方為理想伴侶,羨煞旁人。踏入元旦(1/1),這對情侶同時在社交平台貼出婚照宣布訂婚,齊齊公布2020年首單娛圈喜事,其中男方更寫道:「Husband to be! I’m very excited!(就嚟做人老公,好緊張)」非常之Sweet!相中的兩人亦是充滿「閃光」,除了頭貼頭的冧樣之外,最矚目的莫過於何雁詩左手無名指上的巨戒!林奕匡、余德丞、江海迦(Aga)、陳敏之、王敏奕等「星級網友」亦爭住留言送上祝福。

點擊下圖觀看兩人婚照,以及日後或者買少見少的何雁詩性感靚相: