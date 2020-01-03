張雨綺用爛生果自製酵素　平民貼地但分分鐘致癌？

內地女星張雨綺近年經常在社交平台分享護膚心得，早前她上節目《Beauty小姐》時，不但大談護膚之道，更1：1還原了自己家中的豪華浴室，當中一件件貴婦級的護膚品令在場嘉賓嘆為觀止！不過日前張雨綺就在小紅書推介用酵素美容，還教大家製作環保酵素，但她的做法就被網民質疑相當有問題，更分分鐘會致癌！

張雨綺早前在節目《Beauty小姐》中大談護膚之道，更1：1還原了自己的豪華浴室，令在場嘉賓嘆為觀止。（微博@張雨綺）

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張雨綺日前在小紅書分享護膚心得時，就力推對健康和美容都好有效的環保酵素：「各種不同的酵素都有不同的功效：有的可以用來食用，排毒養生美容；有的可以防蚊子！有的還能用來種菜，天然無公害；更可以拿來噴面做面膜！」她還在短片中教大家製作方法，原料可以採用生果皮、以及一些放久了或者有一些爛的水果、菜葉，環保又不浪費。

張雨綺日前在小紅書推薦酵素可以美容護膚，還在短片中教大家製作方法。（小紅書@張雨綺）

片中所見一名工作人員親自示範製作過程，材料當中驚現一隻已經發霉的柑橘、一隻被蟲蛀的蘋果，相當嚇人！但工作人員表示不需要擔心，照樣可以用。之後工作人員展示已經製作好的一桶酵素，但一打開蓋就見到漂浮着一層白色的不明物體，她表示只是加入了蜂膠，一切都很正常。張雨綺更揚言：「以後家中爛了的，或者蟲蛀的不要隨意丟棄，我們要愛我們的地球，愛大自然贈予我們的每個禮物，把它們變廢為寶！變成對我們身體有好處的寶貝。」

爛生果都照用！（小紅書@張雨綺）

點擊下圖逐格睇製作過程：

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不過不少網民都留言反駁：「大家看看熱鬧就好了，千萬不要試驗！都是細菌！」並指出儲存時間耐的生果會發霉，而發霉的東西會有黃麴黴素，是一種強致癌物質，毒性是砒霜的數十倍！一眾網友對張雨綺的做法表示懷疑，認為用正確的方法變廢為寶是好事，但要有科學根據，自製酵素在過程中稍有不慎就有可能會產生有害物質，最後會得不償失！

張雨綺近年經常在小紅書分享護膚心得，今次她教大家自製酵素，但就被網民質疑會產生致癌物質，毒性是砒霜的數十倍！（小紅書@張雨綺）