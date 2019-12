【多圖】DJ Soda着泰國傳統服飾體驗當地生活　賞花不忘大派福利

DJ Soda擁有甜美外表和姣好身材,在IG坐擁超過350萬粉絲,是亞洲區最受歡迎的打碟女DJ之一,經常獲邀到世界各地演出。最近她就去了泰國清邁的夜店打碟吸金,繼日前穿上超低胸吊帶聖誕女郎短裙應節之後,DJ Soda今日(27日)再在IG分享於當地吃喝玩樂的片段!

DJ Soda日前穿上吊帶聖誕女郎短裙應節。(IG@deejaysoda)

想不到DJ Soda穿上泰國傳統服飾都毫無違和感!(IG@deejaysoda)

+ 6 + 5 + 4

DJ Soda今日在IG上載了於清邁賞向日葵的短片,心情大靚的她對着鏡頭甜笑,她還透露身穿的吊帶背心及短褲都是在當地的夜市購買,DJ Soda更彎腰俯身,完美展現出她的Fit爆身材!

DJ Soda今日(27日)在IG上載了於清邁賞向日葵的短片,心情大靚的她對着鏡頭甜笑。(IG@deejaysoda)

+ 7 + 6 + 5

除了賞花之外,DJ Soda還換上兩套泰國傳統服飾,體驗當地的生活。在昨晚(26日)的一段短片中,身穿藍色小背心的她坐在餐桌前,竟然即場表演食餐單:「I ate the menu because i was so hungry. (我把餐單吃了因為太餓了。)」嚇到網民紛紛留言驚嘆,不過亦有不少粉絲大讚DJ Soda表情多多,相當可愛!

DJ Soda竟然餓到食餐單?(IG@deejaysoda)