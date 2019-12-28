【多圖】DJ Soda着泰國傳統服飾體驗當地生活　賞花不忘大派福利

DJ Soda擁有甜美外表和姣好身材，在IG坐擁超過350萬粉絲，是亞洲區最受歡迎的打碟女DJ之一，經常獲邀到世界各地演出。最近她就去了泰國清邁的夜店打碟吸金，繼日前穿上超低胸吊帶聖誕女郎短裙應節之後，DJ Soda今日（27日）再在IG分享於當地吃喝玩樂的片段！

DJ Soda日前穿上吊帶聖誕女郎短裙應節。（IG@deejaysoda）

想不到DJ Soda穿上泰國傳統服飾都毫無違和感！（IG@deejaysoda）

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DJ Soda今日在IG上載了於清邁賞向日葵的短片，心情大靚的她對着鏡頭甜笑，她還透露身穿的吊帶背心及短褲都是在當地的夜市購買，DJ Soda更彎腰俯身，完美展現出她的Fit爆身材！

DJ Soda今日（27日）在IG上載了於清邁賞向日葵的短片，心情大靚的她對着鏡頭甜笑。（IG@deejaysoda）

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除了賞花之外，DJ Soda還換上兩套泰國傳統服飾，體驗當地的生活。在昨晚（26日）的一段短片中，身穿藍色小背心的她坐在餐桌前，竟然即場表演食餐單：「I ate the menu because i was so hungry. （我把餐單吃了因為太餓了。）」嚇到網民紛紛留言驚嘆，不過亦有不少粉絲大讚DJ Soda表情多多，相當可愛！

DJ Soda竟然餓到食餐單？（IG@deejaysoda）