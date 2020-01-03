【延禧攻略】番外篇《金枝玉葉》口碑大跌　網友：冇聶遠真係唔得

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》12月31日在Netflix全集上架，由王鶴潤、王一哲領銜主演，吳謹言、聶遠亦有繼續亮相。

劇集上線之後，不少網友都一口氣追完6集，但比起《延禧攻略》來講，口碑實在差天共地。劇中的昭華公主（王鶴潤飾）嬌縱蠻橫，但在宮鬥方面，卻不如魏瓔珞（吳謹言飾）。原本王鶴潤與王宇威飾演的蒙古親王拉旺多爾濟有婚約在身，但王宇威卻因王鶴潤刁蠻的性格而拒婚，福康安（王一哲飾）得知後，便幫助王鶴潤追求王宇威，但過程中王鶴潤發現由細到大喜歡與自己爭搶的思婉格格（許曉諾）也喜歡王宇威，於是便展開一場爭鬥，最終王鶴潤與王宇威順利成親，而王一哲也對王鶴潤暗生情愫。

昭華都不失為一個敢作敢當的公主。（視頻截圖）

御前侍衛隨便對公主動手動腳

《金枝玉葉》由于正親自編寫，但比起《延禧》，劇中實在存有太多反駁位。

首先，王一哲飾演的福康安是一名御前侍衛，但一見到七公主王鶴潤便趁其不備，親吻她的的臉頰，言語間更是隨意揶揄，不說還以為兩人是情人關係。但經過一番對話之後，才知道他們並不認識，王一哲只是在小時候遠遠地見過王鶴潤一面，對她只是第一次見對方；還有第4集中，王一哲突然將王鶴潤由轎中拉出來帶走等情節。既然王鶴潤貴為公主，身份尊貴，且有婚約在身，一位臣子這樣的行為實在不合乎情理。同時，既然是御前侍衛，但王一哲卻經常與公主、格格為伍，絲毫不避嫌。儘管該劇的定位不是歷史正劇，卻又真是有些離地。

突然被陌生男子一吻，莫說是公主，就算是普通人都無法接受。（視頻截圖）

劇情突兀 公主突然成為蒙古親王摯愛

明明一開頭王宇威想要退婚，對公主愛理不理，後來在王一哲的出謀劃策之下，王鶴潤對其溫柔以待，這時王宇威突然又難以掩藏對女方的愛慕之心。不過，劇中對「拉旺多爾濟」的人物刻畫不夠豐富立體，戲份也不多，沒有交代清楚他是如何愛上公主的，在後面救公主時，反而還要聽命於王一哲，似乎沒有自己的想法，過於平面。

王宇威對王鶴潤突如其來的愛意令觀眾有些茫然。（視頻截圖）

公主一夜變宮鬥高手 扮人格分裂報復他人

劇集第一集中乾隆（聶遠飾）就提及過「那件事之前」王鶴潤不是這樣的脾性。而這件事就是王鶴潤7歲時，被袁春望（王茂蕾飾）綁架，關在糞桶裏7日7夜，此後大病一場，而且還是色盲。其實這裏已經出現問題，在伸手不見五指的糞桶裏關7日7夜還可以繼續生存？

回到正題，王一哲為了報復王鶴潤，打擊她的自尊心，假意約對方出宮，結果買通一班乞丐圍着她，騷擾她，令王鶴潤心生恨意。於是，她藏在繼皇后（佘詩曼飾）曾經居住過的「承乾宮」，引王一哲、許曉諾還有王宇威一同進入宮殿，這時王鶴潤突然人格分裂，一邊精神折磨許曉諾，一邊用刀刺傷王一哲，還讓王宇威在冰冷的地上躺了成晚……這場戲份在第5集後段與第6集開頭加起來足足佔了20幾分鐘，雖然王鶴潤在這段的演技可圈可點，但劇情令觀眾看得有點無厘頭，甚至好笑。

而直到最後，劇情又帶來一個巨大的反轉，原來王鶴潤只是扮人格分裂，為的就是報復傷害過她的許曉諾與王一哲，以及懲罰王宇威的不果斷，她更當着王宇威的面表示自己與賢良淑德相差萬里，與對方娶妻的要求有天壤之別，甚至還透露自己差點要同王一哲發展……不過，王宇威直言自己一早已經知道真相，完全不介意她的所作所為，依然娶了對方。

王鶴潤人格分裂原來只是宮鬥手段，令人一頭霧水。（視頻截圖）

雖然番外篇未播之前一直以「虐戀」為噱頭，但可能因為時間太短，劇情無法鋪排，公主、福康安、拉旺多爾濟三人的感情有些突兀、兒戲，整套劇看下來更似是「公主如何追男仔」或者「公主宮鬥成長記」，劇中公主明明愛拉旺多爾濟，面對福康安的突如其來的表白，又喜歡上對方......完全感覺不到是虐戀。不過在最後，福康安含淚目送公主出嫁，倒是有些許感慨。

儘管劇集口碑大跌，不過也有令觀眾驚喜的地方。首先，吳謹言在劇中依然是人狠話不多的令皇貴妃，輕而易舉解決了傷害女兒的許曉諾。

魏瓔珞出手對付思婉格格，簡直是小case。（視頻截圖）

其次，聶遠與吳謹言的戲份不算少，兩人之前的相處依然風趣。

原本吳謹言以為聶遠是指王鶴潤任性，哪知道解釋一番之後，聶遠說自己指的是自己。兩人依舊不改互串的相處模式。（視頻截圖）

最後，福康安的身世之謎也得以解開，原來他是爾晴（蘇青飾）與富察傅恆的四弟傅謙（衛廷侃飾）的私生子，一直被親生父親教唆利用王鶴潤復仇，沒有想到自己反而愛上了對方。

口中的四叔突然便阿瑪，劇中的福康安也不失為一個可憐人。（視頻截圖）

對於《金枝玉葉》，網友的評價也是負評偏多：「像是在看太監和宮女談戀愛」、「不知所謂，這部的劇本怕是於正自己操刀的吧，毫無看點」、「還好延禧攻略沒有續上這個，沒有聶遠真的不行」等。