于正爆吳謹言拍《延禧攻略》細節　網友大鬧：這都要拿出來說

由于正打造的首個競演類綜藝節目《演技派》邀請全新人演員參與，由張靜初、吳鎮宇、張頌文擔任導師，不時還有當紅演員指導兼助演，可以說是在競技中鍛煉一班新人。

而在即將播出的《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》中，飾演吳謹言女兒的王鶴潤亦有參與該節目，最新一集中，幾位導師先對各位演員拍攝的片段進行點評。張頌文提出王鶴潤存在的問題：「嘴型變化與台詞過於同步」，就算塞住耳朵，也能知道說的是什麼，因為嘴型太清晰。而于正表示，看到王鶴潤的表演就想起吳謹言：「她也有一點點這樣，我覺得她明明演技很好，為什麼會被觀眾說演技不好呢？其實有的時候就是這個問題。」

王鶴潤被指嘴型變化與台詞過於同步，于正表示吳謹言也有這樣的問題。（節目截圖）

經過對大家演技的一番評論之後，節目進入今集主題——「磨難」，眾人需要接受「冰庫挑戰」，目的是在特定環境下，考驗演員的專注力和忍耐力。

于正解釋到，夏天拍冬天戲，冬天拍夏天戲的時候太多了，他憶述在拍攝《延禧攻略》時的場景：「吳謹言大夏天躺在雪地裏，滿天鵝毛大雪，全是假的，全是演，在這個過程中，你沒看到的是，她在大棉襖之下，渾身全是痱子（熱痱），你還得要裝出冷的樣子，這是一件非常難以做到的事。」

于正透露吳謹言的這場戲份是在炎熱的夏天完成拍攝，當時吳謹言全身都是熱痱。（節目截圖）

自從吳謹言因《延禧攻略》爆紅之後，不時有負面消息傳出，好似耍大牌、模仿Angelababy等，在幾套新作中的演技也遭到詬病，而于正曾數次公開力撐對方，除了發千字文之外，甚至還將「演技差」的原因歸咎於導演，結果招致更多罵聲。因此今次他在節目中大讚吳謹言，不止遭到網友大鬧，粉絲也紛紛不接受：「敬業是演員的本分，于正閉嘴，吳謹言哪次捱罵不是因為你」、「只能說她是對得起演員的職業，但敬業不代表有演技，雖然我很喜歡延禧攻略」、「這都要拿出來說」等，對于正極度不滿。

粉絲似乎被于正嚇怕，擔心又因為他吳謹言被鬧。（節目截圖）