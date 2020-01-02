【丫鬟大聯盟】最索丫鬟陳婉婷古裝扮相出眾　網民激讚女僕造型

由黃心穎、湯洛雯及洪永城主演的新劇《丫鬟大聯盟》日前首播，雖然因為「安心事件」，不少網民都揚言罷睇，但亦有不少觀眾大讚劇情輕鬆搞笑，尤其是劇中的丫鬟聯盟集合多位靚女，當中更有「最索丫鬟」陳婉婷（Hebe）扮相相當養眼！

由兵部侍郎裘府丫鬟月盈（黃心穎飾）為首的六部丫鬟組成聯盟，當中包括月皎（湯洛雯飾）、桐香（陳婉婷飾）、五常（張美妮飾）、珍珠（何艷娟飾）、美彩（周梓盈飾）、麗水（陳靖雲飾）。（劇照）

陳婉婷（Hebe）古裝扮相好出眾，果然是「最索丫鬟」！（YouTube影片截圖）

Hebe在劇中飾演丫鬟大聯盟之一的桐香，在劇集開初已經大展身手，表面是丫鬟，但其實是外族人，並與叛國大陰謀扯上關係。其實Hebe過往演過不少宮女、婢女的角色，更因為古裝扮相出眾而有「最索丫鬟」之稱。今次Hebe在劇中的造型依然搶眼，不少網民都大讚她靚！

Hebe在劇集開初已經大展身手。（劇照）

+ 6 + 5 + 4

離開TVB往外闖 否認不受重用

Hebe在2010年參選由雜誌《FACE》所舉辦的《第一屆FACE USTAR大專校花校草大選》，被稱為「理大小甜甜」。之後，她又透過《TVB周刊》CoverGirl選舉加入演藝圈。Hebe入行8年，在去年9月宣布離開效力多年的TVB，不少網民都大感可惜，但她當時在接受《香港01》訪問時就表示希望有突破，所以決定離巢作新嘗試。雖然很多觀眾只對Hebe出演宮女、婢女等角色有印象，認為她不被重用，但她就不認同：「其實我冇唔被重用，只不過係運氣，啲角色唔係好突出，但一直公司都畀好多機會我，係運氣問題。」

Hebe入行8年演過不少宮女、婢女的角色，更因為古裝扮相出眾而有「最索丫鬟」之稱。（IG@hebechan0510）

點擊下圖重溫Hebe過往演過的角色：

+ 14 + 13 + 12

除了《丫鬟大聯盟》之外，Hebe在TVB仍有4套劇未播出，包括《堅離地愛堅離地》、《過街英雄》、《大醬園》同《十八年后的終極告白》。但其實《堅離地愛堅離地》早前在馬來西亞率先首播，當中Hebe在劇中飾演KOL Carman，在女僕餐廳打工，而她的女僕Look更獲激讚，不少網民都指Hebe的女僕造型更驚喜，溫柔的聲線加上表情多多，大施冧功完全招架不住！

Hebe在劇集《堅離地愛堅離地》中飾演KOL Carman，在女僕餐廳打工，她的女僕Look更獲激讚！（YouTube影片截圖）