炎亞綸專訪憶舊東家：我過去忠誠得像狗　卻沒得到想要的零食

台灣男星炎亞綸去年10月底結束與華研長達15年的合作關係，談到自立門戶時的掙扎，他直言：

完全沒有！我15年耶，我忠誠得像隻狗，但我沒有得到我想要的零食。 炎亞綸

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炎亞綸的公司取名「晴空鳥」，除了算命的原因外：「也有一種放鬆的感覺，終於可以出來在晴空萬里的天空中飛翔的感覺。」

才自立門戶2個多月，炎亞綸除了參加內地演技選秀節目《演員請就位》、綜藝《吐槽大會》、跨年演出等，近期更忙於拍攝公視與日本NHK的電視影集《路》，手頭上的工作排到密麻麻！被媒體暗諷自立門戶2個月比過去2年忙？他說：「沒有啦！只是可能以前工作來找我，跑公司流程很久，對方會覺得等太久而卻步，現在公司就3人，走流程、蓋個章，一天內就搞定，合作速度愉悅感提高，不見得是離開華研前後的差別。」

炎亞綸透露參加《演員請就位》在名導陳凱歌的調教下，演技精進不少。（聯合新聞網授權使用）

炎亞綸透露參加《演員請就位》在名導陳凱歌的調教下，演技精進不少；但最有趣的是與明道的「冰釋前嫌」，他聽聞明道談過去183CLUB到內地做活動時，曾被告知飛輪海拒絕與他們同台，炎亞綸呼冤：「我們沒把183 CLUB當對手，沒有把他們當做同個類型偶像團體，他們陽剛味比較重，我們是比較偏日系美少年團體。」從來沒聽說有這件事，但如今看到明道在內地的發展，忍不住欣羨笑說：「他賺很大呢！」

炎亞綸與明道兩大台灣組合男神在《演員請就位》中意外「破冰」同框：

炎亞綸透露目前已寫好8首歌曲，期待上半年可發行音樂作品，但問到喜歡唱歌還是演戲？他坦言比較喜歡演戲，看到大家對Nexflix戲劇品質的高評價，他坦言頗有怨氣，一集花費800萬台幣的拍攝，故事卻忽略了與觀眾的溝通，且聽聞新加坡總部暫緩對台灣的投資，本來可以活絡市場的資金，卻反而造成傷害。

但炎亞綸盼改變台劇環境不只是靠一張嘴，透露已申請相關補助金，預計將在明年開拍新戲，並擔任該戲主角與製作人。雖然暫時無法透露內容，但他保證一星期要休息一天，他說：「想改變台灣做戲的方式，一個星期休一天，工作的環境比較好，有休息的時間，工作當下才會更認真，希望有良性的轉變。」

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