林俊傑成功邀「魏瓔珞」穿越？　與吳謹言拍《將故事寫成我們》MV

新加坡男歌手林俊傑（JJ）在2020年的第一天（1月1日）為歌迷獻上《將故事寫成我們》MV，並親自邀來《延禧攻略》的「魏瓔珞」吳謹言擔任MV女主角。這也是吳謹言個人的處女MV演出，故事內容結合跨越時代的動物報恩及男女主角前世今生的緣分。兩人首次合作，雙方都抱持高度期待，希望留下最美好的「第一次」。

《將故事寫成我們》單曲自9月20日推出後，歌詞版的MV已在YouTube累積超過433萬觀看人次，並在內地賣破400萬張，總吸金破5千萬台幣（約港幣1300萬），成績不俗。

這次找來吳謹言出演，據悉也是由JJ親自出馬邀約。JJ表示，這首歌再度與方文山合作，因歌曲含有中國風及動人的鋼琴、古箏弦音，搭配二胡與提琴對話，以中西合璧渲染出整首歌的氛圍，憑直覺JJ立即想到吳謹言，認定她是最合適的人選。而吳謹言儘管正在趕拍新作品仍一口答應，並向劇組告假才完成。

吳謹言興奮表示：「作為JJ粉絲，我喜歡JJ的歌已經很長時間，非常非常開心能參與這次MV拍攝，這也是我第一次拍MV，加上導演要求非常高，而且這首歌曲的情感非常细腻，歌詞中所包含的感情要一點一滴表現出来，對我來說也是一次挑戰，希望這次合作我能把這首歌呈現到最好。」

MV中吳謹言不單止要跳舞，還要學畫畫及演喊戲，更必須把兔子活靈活現演得恰到好處（微博＠林俊傑）

MV中吳謹言不單止要跳舞，還要學畫畫及演喊戲，更必須把兔子活靈活現演得恰到好處。一整天拍下來，JJ形容：「謹言的眼睛會講故事，也很會演內心戲，往往能把歌詞中沒能傳達出來的感情透過演技表現出來，真的很謝謝她。」MV將於2020年1月1日晚上6:00上架。

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