美妝KOL Jeffree Star撈得風生水起　超豪華別墅單計車位就有16個

美國美妝YouTuber Jeffree Star因示範化妝而圈粉無數，於2014年創立化妝品牌「Jeffree Star Cosmetics」（JSC），成為美國十大彩妝之一，短短幾年賺得盆滿缽滿。日前，他分享了位於加州的新別墅，豪華程度令人驚訝。

在短片一開頭，Jeffree便談論起自己一路以來的心路歷程，雖然大家看到現在的他光鮮無比，但在6年前，他身上只剩下500美元（約3890港元），甚至背負債務，有着最黑暗、最糟糕的人生經歷。其實在成為美妝KOL之前，Jeffree曾是一名歌手，但發展平平，當時退出之後，大概只有400多美元在手，於是開拓自己的美妝夢想。

Jeffree透露，初初開始無人相信自己、幫助自己，但這些從未令他放棄，他希望大家可以學到這個精神，不要放棄自己的夢想，再遠大的夢想都不為過。每次當他完成一個小目標之後，他會繼續去探索另一番天地，慢慢地，成就了今天的自己，白手起家，自學成才，打造了屬於自己的美妝帝國，Jeffree感慨於自己的成就時，都覺得有點難以置信。

長髮、紋身滿佈以及濃艷的妝容是Jeffree的標誌。（Instagram@jeffreestar）

今次Jeffree邀請了好友Shane Dawson與Ryland一同參觀新居，男友Nathan也在場。這個別墅價值1460萬美元（約1.14億港元），總共三層，有10間臥室，13個浴室，全玻璃升降機，一個可以容納至少10人的私人影院，還有雙層健身室、雙層酒窖，遊戲室，16個車位，游泳池，還有一座500平米（約5382呎）的客宅，以及大面積空地……

一開門便是超大客廳以及兩條對稱的樓梯。

映入眼簾的對稱式樓梯超豪華。（視頻截圖）

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這個復古的歐式房間是狗仔們的天地，真是大過普通人住的成套房。

Jeffree是愛狗之人，特別空出一大間房給狗仔。（視頻截圖）

成地都是寵物的玩具。（視頻截圖）

另外，Jeffree還用全玻璃打造了三層電梯，好友Shane由入門第一刻開始，已經數次驚訝到「O嘴」。

家中就有「觀光電梯」。（視頻截圖）

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其中一個臥室中，Jeffree選用了粉色的床頭，三盞粉色水晶吊燈，連洗手台都是由水晶結合大理石打造，還有纖維玻璃製成的浴缸。

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而主臥更是大到有「三條路」可以行，是一間大套房，包含衣帽間、洗手間、睡房、聽等。

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緊接主臥的，是私人健身室，器材應有盡有。

雙層健身室。（視頻截圖）

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另一間臥室也是套房，有壁爐、露台、衣帽間、淋雨間等。

另一間臥室也非常大。（視頻截圖）

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除了豪放的內部，別墅的後院也大到令人驚歎，Jeffree指白色圍欄以內的全是自己的產業，包括面積約5382呎的客宅，以及寬敞的空地。他透露會將這個客宅打造為大型美容場所，集美容、美髮、美妝、美甲、美妝為一體。

大家看見白色圍欄了嗎？這以內的全部屬於Jeffree。（視頻截圖）

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有趣的是，Jeffree一時不知道將手機放在了何處，幾人在豪宅中找了一小時都尚未找到，實在令人哭笑不得。網友們看完後也紛紛感歎到：「想像一下這個House Tour用了36分鐘，甚至還沒有看完」、「狗仔的房都咁大，體會一下咩叫『連狗都不如』」、「是我體會不到的快樂」等。