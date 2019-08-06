盤點6位男性美妝KOL　個個粉絲過百萬比女人更識扮靚！

時下網紅已經成為一個普遍的「職業」，無論着衫、化妝、直播等等，不少KOL通過這些方式賺得盆滿缽滿。而化妝也再不是女人的專利，很多男性也加入美妝行列，並且成功佔去一席之地，人氣同吸金力甚至勁過女性。以下就有6位人氣高企的男性美妝KOL，比女人更懂女人！

Jeffree Star自家品牌銷量過億美金

33歲的Jeffree Star來自美國，全身紋身是他的標誌，通常以女裝扮相示人，IG坐擁近1358萬追蹤者。早在2006年，Jeffree已經成為網站My Space上追蹤者最多的Bloger，2009年還出過專輯《Beauty Killer》，當中包括同美國饒舌女歌手Nicki Minaj合唱的歌曲《Lollipop Luxury》，不過Jeffree的音樂道路反響平平，遠不及他的美妝事業出色。

2014年，Jeffree成立個人化妝品牌「Jeffree Star Cosmetics」，去年更開設了第一間實體店，年銷量超過1億美金（約7.9億港元）。除了化妝教學，Jeffree也有試妝，以及一些旅遊短片。早前他更公開展示衣帽間，裡面擺滿各式各樣的奢侈品牌服裝、鞋、手袋等等，簡直是每位女性的夢想。

Jeffree堪稱擁有世上最奢華的衣帽間。（Instagram@jeffreestar）

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Bretman Rock獲《時代》選為最具影響力青年

1998年出生於菲律賓的Bretman Rock，7歲與家人搬到夏威夷，2016年開始分享化妝教學，誇張的表情同語氣令短片笑料不斷，更有獨特的修容以及畫眉技巧，因此吸粉無數。2017年還被美國《時代》雜誌（TIME）評選為「最具影響力的30位青少年」之一。Bretman在IG有逾1350萬粉絲追蹤，去年相繼與美妝品牌Morphe Comestics以及ColourPop Cosmetics推出聯乘系列，反響不錯。

21歲的菲律賓美妝KOL Bretman Rock。（Instagram@bretmanrock）

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Patrick Starrr與Katy Perry合作

同樣來自菲律賓的30歲Patrick Starrr是首位在YouTube走紅的菲律賓裔變裝皇后，曾經是彩妝品牌M.A.C的化妝師，因此化妝技術一流，更多次與品牌推出聯乘系列。還曾邀請Kim Kardashian、Katy Perry等一齊拍攝美妝教學，IG擁有近479萬粉絲。

來自菲律賓的30歲Patrick Starrr曾經是彩妝品牌M.A.C的化妝師。（Instagram@patrickstarrr）

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Manny Mua成Maybeline首位男性品牌大使

來自美國的28歲Manny Mua是美國彩妝品牌Maybeline首位男性品牌大使，他的短片內容會對產品本身進行詳細分析，化妝技術高超，時常分享特殊妝容的畫法。

Manny Mua是一位彩妝師。（Instagram@mannymua733）

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李佳琦能駕馭各式唇膏月入過千萬

內地美妝KOL「口紅一哥」李佳琦也是一位90後，今年27歲，原是L'Oréal的專櫃化妝師，機緣巧合之下，於2017年參加明星KOL選拔計劃，由此開始直播生涯。有別於前面幾位化妝，他的內容以唇膏試色為主，雖然是男性，但各種顏色的唇膏他似乎都可以輕鬆駕馭，加上他的經典口頭禪「Oh my God，太美了」、「買它！」等，令人看完就想買。而李佳琦曾經一分鐘內賣出1.4萬支唇膏，帶貨力一流。短短兩三年，月收入由3000元人民幣（約3368港元）飆升至過千萬，微博約302萬粉絲關注，人氣相當高。

「口紅一哥」李佳琦與他的口紅墻。（微博@李佳琦Austin）

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20歲James Charles資產近億港元

來自美國的James Charles在IG擁有近1580萬粉絲，人氣高過「最年輕億萬富豪」Kylie Jenner。James於2015年在YouTube創建美妝頻道，分享化妝教學，目前視頻內容觀看次數已經超過17億次。2016年10月，年僅17歲的James與Katy Perry成為是美國化妝品牌「Cover Girl」形象大使，James亦是該品牌首位男性代言人。2017年，他更躋身《Forbes》藝術與風尚領域「年度最佳青年企業家」前30名位置（30 under 30）。去年與彩妝品牌Morphe Comestics合作推出的眼影盤一上市便被一搶而空。今年20歲的他個人資產高達約1200萬美金（約9474萬港元），前途無限。

James Charles去年與Morphe Comestics推出的眼影盤。（Instagram@jamescharles）