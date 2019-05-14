【口紅一哥】突襲美妝KOL李佳琦屋企　網友：一個小型賣場！

有經常關注美妝消息的網友，相信都對「口紅一哥」李佳琦不會陌生，他直播唇膏試色的方式令人印象深刻，遇到鍾意的顏色會激動大呼「Oh my God！」、「買它！」，反之亦會直接說不喜歡。曾經直播一分鐘便賣出過萬支唇膏，帶貨力絕對不容忽視！那麼，「直播一次，全球斷貨」的李佳琦，他的家究竟是什麼樣呢？

日前，內地一位名叫「深夜徐老師」的KOL突襲李佳琦的家，首先呈現的是他的直播間。有別於網友想像中的大型廠房，他的直播間只是以廳的一側作為「工作室」，擺放了幾張檯同幾把椅，而背景是直播中著名的「唇膏牆」，5層的置物架上整齊地擺滿林林總總2000幾支唇膏，平時總有粉絲說李佳琦執圖執到歪，但實際上，這個置物架是被唇膏壓彎了，這2000幾隻只是常用色號，另一間房中還有逾3000支，家中有5000支唇膏左右，加上公司的，李佳琦總共有近上萬支唇膏，價值過百萬！全部都是成套、成個系列咁，難怪有網友說「這是九億少女的夢！」

李佳琦的口紅多到連置物架都被壓到變形，真是令人震驚。（YouTube@Duoduo Qian截圖）

不過，以上這些唇膏還只是冰山一角，李佳琦帶徐老師來到另一間放，堪稱一個小型「倉庫」，裡面一個接一個的置物架上擺滿護膚品、各類化妝品等，令人眼花繚亂。大致瀏覽之後，他們去到一個角落，李佳琦介紹到：「這裡一排是我的所有香水」，粗略估計應該也有逾百支，真是令人情不自禁想大叫他的口頭禪「Oh my God！」

李佳琦「倉庫」中的化妝品一角，5個盒仔全部都是大大小小的香水，至少應該都有逾百支。（YouTube@Duoduo Qian截圖）

香水上一行擺放了10個透明盒仔，裡面密密麻麻裝滿了每一個牌子、每一個系列，所有色號的粉底液，大概有400幾支。

香水的上方擺放了400多支粉底液。（YouTube@Duoduo Qian截圖）

作為男生，李佳琦表示同場都是以化底妝同眉毛為主，所以，有接近300個氣墊霜。

300幾個cushion，什麼時候才能用完呢？（YouTube@Duoduo Qian截圖）

在化妝品的對面的幾個置物架，擺放的是各式各樣的護膚品，李佳琦說自己將一般市面上的面霜、乳液、水都購買了收納在家中，還有一大堆Samples，方便做直播。

有網友驚歎，只看這些Samples已經多過家中的所有的護膚品同化妝品。（YouTube@Duoduo Qian截圖）

看完李佳琦的家，根本同一個小型賣場無異，只有想不到，沒有找不到的貨品！連身為女生的徐老師也忍不住笑問李佳琦「你是人嗎！」。網友們都紛紛感歎：「完全是所有女生的夢想啊」，更有網友表示「李佳琦，我要和你做朋友，你好大方」、「我一邊看一邊買」等，真是隔著Mon，流著眼淚羨慕！

背景的唇膏牆、堆積成山的香水盒......李佳琦家中的化妝品同護膚品真是多過商場的貨物。（微博@深夜徐老师）