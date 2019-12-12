【多功能老婆】戴祖儀水着Look終於登場　為曬纖腰長腿全日斷食

戴祖儀（Joey）在TVB台慶劇《多功能老婆》中飾演周柏豪女友，一出場已經引起不少網民關注。Joey更憑着青春活力的形象大受歡迎，她日前預告將會以水着Look登場，原來就在昨晚（11日）播出的一集中出現！

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戴祖儀（Joey）以一身水上運動裝現身，大騷小蠻腰和長腿，青春無敵又充滿少女氣息！（電視截圖）

浩田（周柏豪飾）到沙灘擔任獨木舟課程教練，以背心Look上陣的他大隻有型，吸引勁多靚女埋身！（電視截圖）

劇情講到浩田（周柏豪飾）到沙灘擔任獨木舟課程教練，以背心Look上陣的柏豪大隻有型，吸引勁多靚女埋身！而Joey就以一身水上運動裝現身，大騷小蠻腰和長腿，青春無敵又充滿少女氣息，相當搶鏡！她還大方介紹自己就是浩田的女友，宣示主權，搞到一班靚女都非常失落，原來浩田已經名草有主！

浩田已經名草有主！（電視截圖）

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Joey曾透露為了拍攝這場戲全日冇食嘢，希望拍攝效果更好。其實身高170CM的Joey，一向身形高䠷，在IG坐擁超過10萬粉絲，她亦經常Post出靚相大派福利，除了一雙超長美腿吸睛之外，Joey的小蠻腰也相當搶鏡。Joey平時最喜歡着短褲或短裙，再配搭Crop Top，突出一雙長腿的同時，又可以露出纖腰，拉長整體比例。

Joey經常以Crop Top襯短裙，大騷小蠻腰同長腿。（IG@joeythyee）

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不過熱愛美食的Joey，一到冬天就食量大增，在節目《長命不老》中有一個測試身體年齡與真實年齡是否一樣的環節，年齡只有24歲的Joey測試後身體的年齡竟然是45歲，她在接受《香港01》訪問時透露全因自己為食：「我成日都飲飲食食，呢方面真係要戒，最近我都戒緊。以前嘅我係一星期打三次邊爐，最近兩星期一次邊爐都冇打。」此外，她還努力操Fit身形：「搵返個教練操返啲肌肉同埋減脂，一個星期操足3日，每日2至3個鐘，係食方面好難戒食飯，因為自己係一個飯桶，試過幾年前一餐食3碗飯，不過而家食3至4啖飯就算。」Joey為了Keep Fit戒打邊爐同食飯，好大犧牲！

Joey今年24歲，身體年齡竟然係45歲？（IG@joeythyee）

努力操Fit身形！（IG@joeythyee）

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