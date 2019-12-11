【多功能老婆】戴祖儀首次拍劇成功入屋　演長腿Miss有驚喜

TVB台慶劇《多功能老婆》正在熱播，劇集集合多位歌手出身的演員，除了楊千嬅、周柏豪、吳若希同王梓軒之外，當中首次拍劇的戴祖儀（Joey）就成功引起網民關注，不少觀眾都大讚她表現亮眼，演出有驚喜！

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戴祖儀（Joey）在劇中飾演幼稚園老師Miss呂，是浩田（周柏豪飾）的女友。（劇照）

兩人有不少對手戲。（IG@joeythyee）

Joey在劇中飾演幼稚園老師Miss呂，是浩田（周柏豪飾）的女友。劇中的Miss呂性格單純，笑容甜美，一心一意鍾意浩田，願意為了男友親手整嘢食，更會為男友的前途考慮。不過暗戀藍飛（楊千嬅飾）的浩田就冷待Miss呂，不但大話連篇，更完全不顧女友的感受！不少網民都替Miss呂抱不平，怪責浩田利用Miss呂做擋箭牌，有這位廿四孝女友都不滿足！

Miss呂性格單純，笑容甜美，成功俘虜不少觀眾！（YouTube影片截圖）

Miss呂一心一意鍾意浩田，更會為男友親手整嘢食，絕對是廿四孝女友。（電視截圖）

點擊下圖重溫Joey在劇中的演出：

+ 9 + 8 + 7

現年24歲的Joey外貌清純可人，在英國修讀法律系的她擁有高學歷，去年加入星夢娛樂後備受力捧，橫掃各大頒獎禮的新人獎。雖然今次是Joey首度拍劇，但她青春活力的形象成功俘虜不少觀眾，尤其是她在劇中經常大騷長腿，相當搶鏡！劇集播出後，Joey的IG追蹤人數更突破10萬人，可見她成功入屋，人氣急升！她在接受《香港01》訪問時更預告之後的演出更有驚喜：「原來劇集出街之後，粉絲人數真係升得好快。不過大家真係要留意，我套劇仲有水著出街㗎。」

Joey一雙長腿相當搶鏡！（IG@joeythyee）

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近期曝光率甚高的Joey，早在年初播出的節目《粵講粵㜺鬼》中已經儲落不少Fans，無論扮演「酒樓點心阿姐」、「劏豬凳新娘」、「民初惡姑娘」都入型入格，而且毫無偶像包袱的扮醜、扮鬼扮馬，相當受歡迎。最近她在節目《娛樂大家》中展現高智慧，更被封為「高玩」。Joey還加入新一輯《學是學非》做「是非精」，不少網民都期待她的表現！

Joey在《粵講粵㜺鬼》中扮鬼扮馬，更大玩Cosplay。（IG@joeythyee）