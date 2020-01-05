【知否】童年版趙麗穎由細靚到大　10歲劉楚恬近照極可愛仙氣爆燈

內地童星劉楚恬曾拍攝大熱劇集《芈月傳》及《知否知否應是綠肥紅瘦》，憑着自然又純真的演技及超高顏值，成功吸引不少粉絲關注。劉楚恬的媽媽更幫她開設微博，不時分享她的生活照，坐擁超過364萬粉絲，人氣強勁！早前她媽媽上載了幾張囡囡的近照，現年10歲的劉楚恬長大了不少，而且越大越靚！

劉楚恬當年拍攝《芈月傳》時只有5歲，她在劇中飾演童年版孫儷。（微博@劉楚恬）

劉楚恬細細個已經好可愛！（微博@劉楚恬）

劉楚恬當年拍攝《芈月傳》時只有5歲，她在劇中飾演童年版孫儷，自然生動的演技，令她的知名度迅速飆升，除了成為不少網友心目中的小女神之外，更被外國傳媒封為「世界上年紀最小的美女」。

劉楚恬眼大大，皮膚白净，加上五官精緻，不少人初時都以為她是混血兒，但其實她是正宗福建人，早在兩歲時就奪得「年度明星寶貝」總冠軍。近年劉楚恬接連拍了不少廣告和劇集，當中包括在《知否知否應是綠肥紅瘦》中飾演童年版趙麗穎，大受歡迎。

劉楚恬在劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》中飾演童年版趙麗穎。（微博@劉楚恬）

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2009年出生的劉楚恬，不經不覺已經10歲，現時是一位五年班的小學生。相中的她紥住孖辮，孭住書包，在鏡頭前擺出各種可愛表情。與小時候相比長高了不少，但依然眼大大，不少網民大讚她由細靚到大，如今更仙氣十足。

劉楚恬唔經唔覺已經10歲，一樣好靚女！（微博@劉楚恬）

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