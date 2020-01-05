【大明風華】奇才姚廣孝棄醫皈佛　纂修《永樂大典》造就兩代明君

由湯唯、朱亞文、王學圻、鄧家佳等主演的明朝劇《大明風華》即將播出過半，日前終於盼到皇太孫朱瞻基（朱亞文飾）大婚，可惜兩百多萬銀兩的婚禮只有短短幾分鐘，令觀眾大呻「不過癮。」

朱亞文終於迎娶湯唯與鄧家佳，但過程只有短短幾分鐘，令觀眾大歎花了兩百多萬兩的婚禮就這樣完了。（微博@大明風華）

相信有看劇集的觀眾都有留意到和尚姚廣孝（李昊翰飾），喜歡踩鋼線，朱棣（王學圻）與朱瞻基不時都會去雞鳴寺找他，授業解惑，可謂是劇中的高人。而在歷史上，姚廣孝是著名的「黑衣宰相」，一位材高智深的厲害人物。

歷史上的姚廣孝。（Wikipedia）

無論皇太孫或皇上都不時會找老和尚出謀劃策。（視頻截圖）

棄醫皈佛盼入仕 向朱棣自薦受重用

姚廣孝出生於至元元年（1335年），他的祖父、父親都是醫者，但他卻一心想入仕，奈何無權無勢，又是漢人，這樣的背景在元朝想做官簡直難於登天，因此在伯父的建議下，姚廣孝做了和尚。除了勤研佛法之外，他還自學兵法韜略，儒家思想，甚至向道士學習陰陽術數。

到了洪武十八年（1385年），明太祖朱元璋決定從民間選拔十位僧人侍奉諸子，姚廣孝見朱棣相貌堂堂，氣宇軒昂，便主動自薦，原本朱棣對其並不留意，但他卻對朱棣說：「貧僧若能為殿下所用，定能為您奉上白帽子。」王字頭上加白，就是「皇」，朱棣一聽之後，便示意其借一步說話，暢聊之後便向朱元璋要了姚廣孝。

「王」字上面加「白」，就是「皇」。（視頻截圖）

靖難之役最大功臣 運籌帷幄助朱棣登皇位

明太祖朱元璋離世之後，由建文帝朱允炆繼位，在親信的鼓動下，他便迫不及待削藩，而朱棣是藩王中戰力最強的燕王，因此成為建文帝瞄準的目標。此時，姚廣孝力薦朱棣舉兵，但奈何「叔叔討伐侄子，似乎不得民心」，朱棣有些猶疑。但姚廣孝卻說「臣只知道天道如此，不管民心。」最終令朱棣下定決心起兵，就是歷史上著名的「靖難之役」。

其實戰役初期並不順利，儘管朱棣的軍隊驍勇善戰，但始終兵力薄弱，難以抵抗朝廷日漸增兵的軍隊，戰事相當緊張。而姚廣孝一直奉命留守北平，期間指揮作戰，派壯士偷襲敵軍等，雖然未隨兵出征，但每當朱棣遇到困難時，他總能出謀劃策，運籌帷幄之中，決勝千里之外，最終助朱棣登上皇位。

朱棣在姚廣孝的輔助下取得「靖難之役」的成功。（視頻截圖）

規劃新都城、纂修《永樂大典》 培養兩位仁君

然而，姚廣孝的功勞還不止於此。在朱棣即位後，為威懾蒙古人，決定遷都北平，由姚廣孝規劃京城。如今北京的中軸線，故宮三大殿，北京的九門格局（東直門、西直門、崇文門、德勝門、安定門、阜成門、正陽門、宣武門、朝陽門，圍着的是北京內城），箭樓、甕城的修建，城牆的走向，建築規範就是姚廣孝設計的。

此外，在永樂五年（1407年），姚廣孝與解縉等完成了三億七千萬字的《永樂大典》，又在永樂九年（1411年），主持重修《明太祖實錄》。除了修書之餘，姚廣孝還設計和監造了有「中國鐘王」之稱的永樂大鐘。同時，姚廣孝還輔佐過太子朱高熾監國，以及教導太孫朱瞻基，在永樂盛世後，這兩位皇帝創下的「仁宣之治」，穩固明室統治。

永樂大鐘的鐘面上、下、內、外合共刻有近23萬字，是中國現存最大型的青銅鐘，藏於北京市的大鐘寺中。（Wikipedia）

由此可見，姚廣孝絕對稱得上是一大奇才。他生於元朝，長於明初，成就於永樂，究其一生，最終得以實現自己的抱負。姚廣孝四大皆空，超然於物外，同時又渴望建功立業，光宗耀祖。在與朱棣做主僕的36年間，兩人從未心生間隙，朱棣對他的尊重與信任始終如一。

劇中姚廣孝以一個特別的方式離去，而朱棣似乎也有所感應，面露哀傷。不過歷史上，姚廣孝比朱棣年長25歲。（視頻截圖）