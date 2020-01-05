Lisa@BLACKPINK用過餐具遭咖啡店轉售　店主揚言手持體毛被斥變態

BLACKPINK Lisa作為2019年，擁有最多IG追蹤人數的韓星，她的一舉一動當然也是網民的焦點。近日Lisa回到家鄉泰國，與友人到訪了一間網紅級的咖啡廳，照片上傳到IG後立即惹來大家的關注。可是沒想到該咖啡店的老闆，竟試圖轉售Lisa用過的餐具等，更揚言要拿撿到毛髮去驗DNA，行為相當變態。

Lisa在IG上傳在泰國MQQN CAFÉ拍攝的照片，因此令這間原來已是網紅級的咖啡廳再一次成為打卡聖地。可是咖啡店的老闆竟在Facebook上發文說「有人出價10萬泰銖（約二萬六千元港幣）要買Lisa坐過的椅子，但我仍不滿意這個價錢。」引來網民的關注。其後有人留言問聞梳化的價錢，老闆竟仍玩開笑般回答「聞一次1000（銖），熟人100（銖）」。似乎仍覺得非常有趣的老闆，之後再貼出餐具和紙巾等照片，表示是Lisa本人用過後從未洗過並試圖出售。

BLACKPINK Lisa到訪泰國一咖啡店後，立即成為打卡聖地。（IG/@lalalalisa）

更多Lisa當天的打卡美照：

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泰國咖啡店老闆試圖轉售Lisa用過的餐具等，更稱持有約10條毛髮可驗DNA。（Twitter圖片）

按圖睇咖啡店老闆變態行徑：

可是講到最令粉絲生氣的行為，相信必定是有人留言「如有Lisa用過的廁所板，我願意給你一輛車，上面有Lisa的毛髮的話，我可以給你一塊在Silom（貴價地段）的地皮」時，該老闆竟回覆自己收集了大概10條毛髮，表示可以先驗DNA，價錢容後再談。不少粉絲怒斥老闆變態，而且留言已對Lisa構成性騷擾。被粉絲灌爆留言後，終於發現玩出火的老闆把咖啡店的IG轉為私人帳戶，並在Facebook上對Lisa及受影響的網民道歉。可是粉絲似乎不受落，連帶咖啡店這兩天也無法正常營業。另一邊，YG娛樂則暫時未有就事件作回應。

Lisa慘被言語性騷擾，粉絲於是向咖啡店老闆開火。（IG/@lalalalisa）