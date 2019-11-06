Lisa@BLACKPINK沙灘哂美腿　膊頭太橫被批似「金剛Barbie」？

BLACKPINK Lisa出名身材纖幼，她一條約20吋的螞蟻腰，一直是不少女生夢寐以求追求的目標！可是近日她竟被內地網民批評壯如「金剛Barbie」，更貼出Lisa穿背心的照片力證她過份「大隻」？

Lisa向來身材出眾且五官精緻，她的螞蟻腰和大長腿一直也是指標之一。不過日前有內地網民在微博貼出Lisa的照片，批評她的身型偏壯和比例不佳等，形容Lisa是「金剛Barbie」。照片中的Lisa穿着藍色碎花吊帶連身裙，露出明顯的一字形鎖骨，以及她的招牌直角肩。由於Lisa當時紮起頭髮，加上本來頭圍就相當細，因此與肩膊形成強烈對比，產生了頭小身大的錯覺。其後「Lisa肩膀」一詞登上熱搜，不過欣賞Lisa的留言明顯比批評多。

BLACKPINK Lisa出道以來，第一次被批評身型過壯？（微博/@扒圈bot）

按圖欣賞BLACPINK Lisa招牌直角肩：

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出道以來首次被批「壯」的Lisa，當然未有被事件影響。最近返到家鄉泰國的她，日前在IG上傳大量美照，由游船河到在沙灘曬太陽，似乎Lisa都十分享受。當中兩張在船頭拍攝的照片，更是轟動粉絲圈！照片中的Lisa手持飲品在船頭曬美腿，其零贅肉的逆天大長腿，睇到粉絲羨慕又妒忌。昨天（5日）她又再加碼貼新相派福利，透視的黑色上衣下，Lisa的纖腰若隱若現，性感指數爆錶！

日前Lisa上載美腿照派福利，轟動粉絲圈。（IG/@lalalalisa_m）

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