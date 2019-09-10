擁有BLACKPINK Lisa 20吋腰不是夢！　不節食運動法公開

韓國女團BLACKPINK 4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa出名瘦，她們纖幼的好身材更是羨慕不少女生。在韓國，不少減肥中的女生都會把BLACKPINK的照片設成手機背景，當成一種激勵。近日Lisa只有51厘米粗的螞蟻腰又一次登上熱搜，而她近期愛上的運動也引起熱話。

BLACKPINK中Rosé的19吋腰非常有名外，Lisa一條滿佈肌肉的螞蟻腰也不容忽視。官方身高167厘米高，卻只有45公斤的Lisa曾因體重過輕而令粉絲非常擔心，但手腳均非常纖細的她從沒有在節目上克制自己進食，可見Lisa絕對是天生瘦底。近日Lisa只有51厘米（約20吋）的螞蟻腰再登熱搜，她曾把髮帶當成腰帶用的造型照亦引起討論，不少粉絲都表示羨慕，更講到「我的頭圍及大腿圍都比Lisa的腰還要粗」。同一時間，不少女生都非常好奇Lisa保養好身材的方法。

BLACKPINK Lisa只有20吋的螞蟻腰再登熱搜。（IG/@lalalalisa_m）

按圖睇Lisa 20吋螞蟻腰：

+ 8 + 7 + 6

BLACKPINK成員曾在節目上講過，由於女團活動能消耗大量體力，通過密集的舞蹈練習就能輕易瘦下來。雖然沒有特別的飲食餐單，但4人也不會暴飲暴食，採取少食多餐的方法，吸收充足蛋白質就足夠。Jennie偏好通過普拉提鍛鍊身體線條外，原來Lisa近期也迷上直立板單槳衝浪（Stand Up Paddle）。這是結合衝浪與傳統手划槳板的水上運動，玩家可以在衝浪板上以站或坐着等的姿勢進行，甚至有人會在板上做瑜伽。

Lisa曾把髮帶當成腰帶用的造型照，又再一次震撼粉絲的眼球。（Naver）

除了Lisa外，Rosé的19吋腰非常有名！（IG/@roses_are_rosie）

按圖睇Rosé 19吋纖腰：

+ 7 + 6 + 5

由於運動講求平衡力，因此能夠運用到身體各部分的肌肉，尤其對鍛鍊手腳及腹部的肌肉非常有幫助。而Lisa的IG上亦見到，上月她與BLACKPINK隊友出國時，亦有抽時間一嘗Stand Up Paddle的滋味。Lisa穿上豹紋短版衝浪衣，以及黑色貼身衝浪褲，其平坦的小腹，零贅肉的好身材吸睛到不得了。Lisa更能夠在衝浪板上擺出不同甫士拍攝，相信她必定是高手一名。

Lisa IG上有進行Stand Up Paddle的照片，想鍛鍊身體肌肉的女生也可以嘗試一下。（IG/@lalalalisa_m）