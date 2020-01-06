【金球獎2020】《Succession》奪最佳劇集　羅素高爾贏迷你劇視帝

影視界年度盛事《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards）於香港時間今日（6日）上午舉行，頒獎典禮開始後火速頒發5個獎項。競爭最激烈的「最佳劇集」，就由HBO劇《傳媒家族繼承人》（Succesion）撼低大熱《嗜血嬌娃》（Killing Eve）與《王冠》（The Crown）奪得，而羅素高爾（Russell Crowe）就憑《The Loudest Voice》，勇奪迷你劇組的「最佳男主角」。

奪得迷你劇組最佳男主角的羅素高爾（Russell Crowe）沒有現身領獎，頒獎嘉賓珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）就代他致謝，並表示他正在澳洲保護家人，讓他們免受叢林大火襲擊。珍妮花安妮斯頓繼續代羅素高爾呼籲大家要珍惜人類的未來：「我們需要基於科學採取行動，將全球的勞動力轉移到可再生能源上，並尊重我們的地球，因為它是獨特而令人驚嘆的地方。這樣，我們才有未來。」

另外，在《Succession》中飾演Logan Roy的Brian Cox就以壓倒性演技撼低Rami Malek、Kit Harington、Tobias Menzies及Billy Porter，勇奪電視劇組「最佳男主角」。音樂及喜劇類別的最佳男女主角分別由Ramy Youssef（Hulu《Ramy》）及Phoebe Waller-Bridge（Amazon《Fleabag》）奪得，而在HBO神劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）中飾演蘇聯官員的Stellan Skarsgard就奪得最佳男配角（迷你劇類別）。