默認與泰國男神Nonkul分手　蘇可欣：做朋友係最舒服嘅方式

現年26歲的TVB娛樂新聞台主播蘇可欣（Eunice）於前年8月尾被指主持節目《STARTALK》時，訪問泰國電影《出貓特攻隊》的三位主角後，與當時年僅22歲小鮮肉「賓爺」Nonkul撻着。不過日前就有消息指二人已分手，僅一年半的姊弟戀劃上句號。

有傳Eunice同Nonkul因為做訪問撻着，展開一段姊弟戀。（IG圖片）

訪問定情！（電視截圖）

Nonkul近年人氣急升，更進攻內地市場！（Nonkul工作室官方微博）

泰國男神「賓爺」Nonkul因電影《出貓特攻隊》紅遍亞洲，電影、電視拍攝不斷，廣告、代言亦接踵而來，最近更衝出泰國拍攝內地劇《撲通撲通的青春》，絕對是泰國新世代男演員接班人。自從他與Eunice傳出緋聞後，有指因為兩人分隔兩地，所以經常「互飛」爭取時間見面。有親戚在港居住的Nonkul亦會不時來港跟Eunice見面，而Eunice就飛得較頻密，試過一個月飛三次泰國。

《出貓特攻隊》前年在亞洲各地大收旺場！（《出貓特攻隊》劇照）

Nonkul來港食月餅！（IG/@nonkul）

蘇可欣亦不時在IG上載飛泰國旅行的照片！（IG/@eunice_shy）

點撃下圖睇Nonkul有幾紅！

+ 17 + 16 + 15

Eunice接受《香港01》訪問時，承認二人經已分開：「相處過之後，做朋友係我哋之間最舒服嘅方式。」至於問到是否有新的追求者時，她就指自己會專心工作。