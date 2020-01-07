【律政新人王II】寶寶長大後女大十八變　仲選過「AKB人氣總選」

無綫重播的電視劇《律政新人王II》中，辛萬軍（馬國明飾）的養女的「寶寶」辛家寶，精靈可愛，而且跟官恩娜做對手戲，非常淡定，十足十「小大人」！當年這個飾演「寶寶」的童星冼迪琦已讓人印象深刻，原來這劇至今已經過了13年，20歲的冼迪琦現時已亭亭玉立，更成為了女團成員。

「寶寶」的在劇中勁可愛，吸引觀眾留意！（Youtube影片截圖）

童星出身的冼迪琦1999年出生，6歲時參加《殘酷一叮》加入TVB成為童星，做過《放學ICU》的星級小主持，第一套有份參演的電視劇是《隔世追兇》，飾演楊卓娜的童年。其後又繼續演出多齣電視劇如《阿旺新傳》、《高朋滿座》和《師奶兵團》，眼大大又精靈的她多演角色的童年。2012年在《巨輪》飾演田蕊妮童年版為她是她暫別TVB前的一部作品。

冼迪琦是童星出身，小小年紀已經表現淡定。（電視截圖）

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2017年，冼迪琦參加日本人氣偶像組合AKB48的台灣姊妹團AKB48 Team TP（前身為TPE48）一期生徵選，後來通過審查並成為成員，在台灣出道，2018年參加「第10屆AKB人氣總選」，成為首名香港女生出戰，相當厲害。近年，她曾回港在《愛·回家之開心速遞》客串亮相。

冼迪琦的打扮非常日系，由細到大都一樣Cute！（Instagram@pockydic_akb48teamtp）

冼迪琦曾在去年3月因違反成員行為條例暫停活動，外界有傳原因是她拍拖，不過二個月後就被解除處分。剛在去年聖誕節當天，組合發行第3張單曲《看見夕陽了嗎？》成績不俗。冼迪琦除了是歌手，也是個網紅，她在IG不時更新自己的最新近況，而她的風格非常日系，有著虎牙的她，勁可愛，果然是「女大十八變」，不過其實她跟讀書時期的樣子分別不大，只是打扮愈來愈有個人風格，實在是天生麗質！

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