官恩娜驚見《律政新人王II》深夜再重播：拍嗰陣時得27歲咋！

《律政新人王II》正於深宵時段重播。（影片截圖）

四位主角中，只有馬國明仲喺TVB。（網上圖片）

TVB深夜時段重播舊劇集，吸引唔少觀眾捱夜追看，最近就重播緊2007年劇集《律政新人王II》，重點當然是四位主角陳鍵鋒、馬國明、官恩娜，同埋當時仲係叫李詩韻嘅李施嬅，當中Ella已經結婚仲生咗一仔一女，睇返當年嘅自己都話感覺相當特別。

Ella依家做全職媽媽。（IG：@koonella）

生咗一仔一女後，Ella全職湊小朋友，將所有時間心機放晒喺仔女身上。最近分享一家人慶祝聖誕嘅相。有網友留言話：「呢排晚晚都係電視見到你，眨下眼原來已經12年了。」

Ella分享同仔女慶祝生日嘅相片。（IG：@koonella）

Ella原來都相當懷念，更在回覆網友話：「13年啊﹗我拍嗰陣時得27歲咋哈哈哈，唔知點解成日重播次次重播我都嚇親，saw it the other night haha 我當堂嚇咗一跳﹗」雖然做咗全職媽媽，但Ella依舊keep得好好，絕對係靚媽﹗

網友提起依家每晚睇重播，原來Ella都有留意（IG：@koonella）