官恩娜驚見《律政新人王II》深夜再重播：拍嗰陣時得27歲咋！

《律政新人王II》正於深宵時段重播。(影片截圖)

四位主角中,只有馬國明仲喺TVB。(網上圖片)

TVB深夜時段重播舊劇集,吸引唔少觀眾捱夜追看,最近就重播緊2007年劇集《律政新人王II》,重點當然是四位主角陳鍵鋒、馬國明、官恩娜,同埋當時仲係叫李詩韻嘅李施嬅,當中Ella已經結婚仲生咗一仔一女,睇返當年嘅自己都話感覺相當特別。

Ella依家做全職媽媽。(IG:@koonella)

生咗一仔一女後,Ella全職湊小朋友,將所有時間心機放晒喺仔女身上。最近分享一家人慶祝聖誕嘅相。有網友留言話:「呢排晚晚都係電視見到你,眨下眼原來已經12年了。」

Ella分享同仔女慶祝生日嘅相片。(IG:@koonella)

Ella原來都相當懷念,更在回覆網友話:「13年啊﹗我拍嗰陣時得27歲咋哈哈哈,唔知點解成日重播次次重播我都嚇親,saw it the other night haha 我當堂嚇咗一跳﹗」雖然做咗全職媽媽,但Ella依舊keep得好好,絕對係靚媽﹗

網友提起依家每晚睇重播,原來Ella都有留意(IG:@koonella)